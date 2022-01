Cover personalizzate: ecco un’idea originale per San Valentino

San Valentino si avvicina e come tante persone stanno già facendo sei alla ricerca di qualche idea regalo che sia unica, originale e soprattutto romantica. Da dove iniziare? Le idee per San Valentino sono tantissime ma per darti qualche dritta è importante che tu sappia cosa potrebbe piacere davvero alla tua dolce metà, quali sono i suoi interessi, i colori preferiti ecc… Non serve ricorrere per forza a regali vistosi, lussuosi o costosi perché molto spesso la vera ricchezza è nei sentimenti che proviamo per una persona. A tale proposito ecco alcune idee per San Valentino diverse dalle solite che sicuramente saranno gradite.

Idee per San Valentino: le cover personalizzate

Un’idea che ci è piaciuta tantissimo è quella delle cover personalizzate. Stiamo parlando delle protezioni per telefonini che solitamente compriamo nei negozi di elettronica o in quelli specializzati in questo genere di categoria merceologica. Le trovi in qualsiasi colore e formato ma la differenza sostanziale che ti proponiamo oggi riguarda la possibilità di personalizzarle con decorazioni, immagini e fotografie a piacere. Non ne avevi mai sentito parlare? Ecco a te qualche idea per realizzarle.

Come si realizzano? Le nostre idee e i consigli utili

Oggi è facilissimo ricevere una cover personalizzata proprio perché ci sono servizi web che ti permettono di farlo in pochi click. Il servizio consiste nella stampa di foto o immagini scelte dal cliente direttamente sulla cover del telefono, dando la possibilità di selezionare esattamente il modello al quale è destinata. Tra le idee per San Valentino quella delle cover personalizzate è una delle più popolari.

Il motivo risiede nel fatto per cui è un dono che fonde l’utilità di un oggetto comune ma essenziale al gusto di poterlo personalizzare come più ci piace. Potrai scegliere foto di coppia che ti piacciono di più o messaggi d’amore, simboli e grafiche che la tua dolce metà gradirà sicuramente. Il bello di questo regalo è proprio la totale libertà di personalizzazione con un risultato grafico di alta qualità.

Suggerimenti per un lavoro a regola d’arte: scegli buone foto!

Per ottenere il miglior risultato possibile dovrai prestare attenzione alla foto che sceglierai. Questa dovrà essere del giusto formato ma, soprattutto, di alta risoluzione e possibilmente luminosa. Le foto sfuocate o troppo buie, infatti, potrebbero risultare poco nitide per la stampa per cui ti serviranno immagini brillanti e luminose.

Per le grafiche, invece, puoi dare sfogo alla tua creatività seguendo le procedure guidate che ti offrono anche idee di partenza già disegnate per poi lasciare a te la libertà di scegliere colori, simboli, tipo di font ecc… Visto il tema “San Valentino” potresti scegliere tra motivi rossi e romantici o optare per frasi, date e simboli che legano la vostra storia a ricordi indelebili.

L’importante è scegliere il giusto formato per lo smartphone della tua dolce metà e procedere con un certo anticipo in modo tale da avere la certezza che il pacco arriverà a casa in tempo per festeggiare questa dolcissima ricorrenza.