Negli ultimi anni questo appellativo si sente sempre più spesso, ma cosa sono davvero le donne cougar? Sono la categoria femminili di cacciatrici sexy e mature in cerca di uomini più giovani. Nel mondo delle celebrità, non possiamo che nominare l’iconica Madonna e la sua vasta successione di flirt e fidanzamenti con uomini più piccoli di 20 anni.

Demi Moore

L’esempio perfetto di cougar è Demi Moore, una storia d’amore con Ashton Kutcher, che l’ha fatta soffrire a causa dei tradimenti del giovane attore di 15 anni più giovane di lei. L’attrice si è raccontata nella sua autobiografia, Inside Out, nella quale svela i segreti e i retroscena inediti del loro rapporto. La cougar, ha delle altre caratteristiche ben definite. Infatti, di solito ha più di 40 anni (le 30enni sono dette puma, le 20enni cuccioli di cougar) è divorziata o separata, è attraente e si prende cura del suo corpo e cosa molto importante economicamente indipendente.

Madonna

Altro esempio per eccellenza è Madonna, che attualmente ha un nuovo fidanzato ballerino, di 36 anni più giovane. Si chiama Ahlamalik Williams, ha 25 anni e fa il ballerino. Secondo gli esperti, un compagno molto più giovane produce nella donna uno stimolo fisico e psicologico notevole. Sentirsi desiderata da un uomo con oltre 10 anni in meno può produrre effetti sorprendenti per il benessere emotivo di una donna che ha superato i 50 anni e che spesso vive l’invecchiamento come una perdita della capacità seduttiva, un abbassamento della propria “dose di femminilità”.

Aaron Taylor-Johnson

“Sapevo che volevo stare con lei. Tenevo tanto ad avere dei bambini e mi è piaciuto molto prendermi una pausa e farmi coinvolgere nella bolla protetta della gravidanza.” Aaron Taylor-Johnson

Aaron Taylor-Johnson e la bellissima moglie, Samantha, la differenza di età di 23 anni non conta. L’attore dichiara che l’amore della moglie lo ha salvato dall’autodistruzione, e che in tutta la vita non è mai stato così felice come da quando ha incontrato Sam.