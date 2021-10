Conor McGregor, il famoso atleta si trova in Italia, per la precise a Roma. Il campione di arti marziali è stato paparazzato nella capitale mentre passeggiava tranquillo per il corso. Accompagnato da ben quattro guardie del corpo mentre faceva shopping.

Chi è Conor McGregor

Conor Anthony McGregor è di origine irlandese e nasce il 14 luglio 1988. E’ un artista marziale misto professionista irlandese. Ex campione dell’Ultimate Fighting Championship (UFC) dei pesi piuma e dei pesi leggeri. È anche l’ex campione dei pesi piuma e dei pesi leggeri dei Cage Warriors. A partire dal 19 luglio 2021, è al nono posto nella classifica dei pesi leggeri UFC.

Nel suo incontro di debutto professionale di boxe, è stato sconfitto da Floyd Mayweather Jr. Il suo incontro principale con Khabib Nurmagomedov all’UFC 229 è valso 2,4 milioni, il più alto di sempre per un evento di MMA. Il suo incontro di boxe con Mayweather ha generato 4,3 milioni in Nord America, il secondo nella storia degli sport da combattimento. McGregor è stato classificato come l’atleta più pagato al mondo da Forbes nel 2021, guadagnando 180 milioni di dollari. È anche apparso nell’elenco nel 2018, quando si è classificato quarto, con un reddito dichiarato di $ 99 milioni.

Perché McGregor è a Roma?

L’atleta irlandese ora si trova a Roma per una piccola vacanza e anche perché qui ha alcune commissioni da fare. Infatti McGregor arriva in Italia a bordo del suo costosissimo jet privato accompagnato da mamma, moglie e i suoi tre figli e i più ha portato con se i suoi bodyguard e tutto il suo staff. Ma come mai Conor ha voluto fare le cose così in grande? La scelta di venire a Roma si nasconde dietro il suo ultimo figlio, Ryan. Il piccoletto avrà infatti l’onore di essere battezzato in Vaticano, proprio la Papa Francesco. Ecco quindi sventata la visita nella Capitale.

Mentre si aspetta il grande giorno in pugile si gode le sue Vacanze Romane facendo shopping in centro. Ma il campione mondiale di arti marziali non è in Italia non solo per il battesimo di suo figlio ma anche per ritirare il suo nuovo yacht di lusso firmato Lamborghini e pagato 3 milioni di euro.