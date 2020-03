Chiara Ferragni e Federico Lucia (Fedez), sono stati i primi volti VIP a dar vita ad un’iniziativa benefica di crowfounding. Un progetto volto a raccogliere fondi per incrementare la terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele di Milano. I Ferragnez hanno preso molto a cuore la situazione del Paese e si stanno adoperando nel quotidiano per informare e lanciare positività. Oggi, 19 Marzo 2020, si trovano alle prese con un altro tipo di attività, ossia festeggiare il secondo compleanno del piccolo Leone! @fedez @chiaraferragni

Mamma Chiara ieri ha già dato il via ai preparativi per i festeggiamenti, in che modo? Improvvisandosi, è proprio il caso di dirlo, chef! Aiutata dal papà di Fedez, Franco Lucia, nella serata di ieri la Ferry si è dilettata nella preparazione di quella che sembra proprio una gustosa crostata di marmellata. Il marito Fedez ci scherza su, la prende in giro: «Leo la mamma vuole avvelenarci, hai visto?!». Chiara non si lascia scoraggiare, anzi, è proprio soddisfatta della sua creazione.

I messaggi della Ferry

Happy birthday love of my life: two years ago you changed my existence forever and I couldn’t feel more blessed to see your beautiful smile everyday. Ti amo da impazzire amore mio ❤️

Buon compleanno amore della mia vita: due anni fa hai cambiato la mia esistenza per sempre e non potrei sentirmi più felice di vedere il tuo bel sorriso ogni giorno. Ti amo da impazzire amore mio ❤️

Grateful. To feel healthy and to feel surrounded by part of my family during this lockdown. Miss my parents and my sisters but so grateful to have my son and husband with me 24/7. To all those who are as lucky as I am right now: treasure this time and transform it into quality moments that you’ll remember forever. To all those who are missing some beloved ones: be strong, hang tight and imagine the joy you’ll feel when this is all gonna be over. Even in the weird time, enjoy the ride and find a lesson for the next phase of your life. Make a list of what you’re missing and never take it for granted again. Life after Covid will be a new life for us all, and I can’t wait to experience everything with different eyes ❤️ Chiara Ferragni

Grata. Sentirsi in salute e sentirsi circondati da parte della mia famiglia durante questo blocco. Mi mancano i miei genitori e le mie sorelle, ma sono così grata di avere mio figlio e mio marito con me 24/7. A tutti coloro che sono fortunati come me in questo momento: fa’ tesoro di questa occasione e trasformala in momenti di qualità che ricorderete per sempre. A tutti coloro a cui mancano alcuni cari: sii forte, tieniti forte e immagina la gioia che proverai quando tutto sarà finito. Anche nei tempi strani, goditi il viaggio e trova una lezione per la fase successiva della tua vita. Fai un elenco di ciò che ti manca e non darlo mai più per scontato. La vita dopo Covid sarà una nuova vita per tutti noi e non vedo l’ora di provare tutto con occhi diversi ❤️ Chiara Ferragni