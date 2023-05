Come scegliere la montatura per occhiali da vista

Chi si domanda quale sia la montatura ideale per i propri occhiali da vista deve sapere che una decisione universale e valida in qualunque circostanza non può essere presa perché non esiste. Sono tanti, invece, i fattori che è necessario prendere in considerazione e bilanciare. Occorre tenere conto ovviamente del gusto personale e della dimensione estetica, ma senza dimenticare i criteri più tecnici e, per così dire, improntati alla funzionalità. Anche per questa ragione il consiglio è di richiedere la consulenza di un esperto del settore, così da essere certi di vedere assecondate le proprie esigenze senza correre il rischio di commettere sbagli.

Quali sono i fattori tecnici

Ma quali sono, allora, gli elementi prettamente tecnici su cui conviene basare la propria scelta? Sono principalmente due: la destinazione finale degli occhiali (cioè il motivo per cui verranno usati) e la gradazione. Ipotizzando di avere a che fare con una gradazione medio elevata, in particolare, occorre sapere che i materiali e le proporzioni rivestono un ruolo di primaria importanza. In situazioni del genere una montatura eccessivamente grande o la presenza di strutture in metallo troppo fini rischiano di avere un effetto negativo rispetto alla resa complessiva sul piano estetico, anche nel caso in cui si ricorra a lenti oftalmiche sottili. Qualora si scelgano delle lenti office con trattamento blu anti-luce o delle lenti progressive, è importante che la montatura abbia un’altezza minima, tale da assicurare la variazione di potere.

Il colore della montatura

Un altro fattore su cui vale la pena di riflettere è quello relativo al colore della montatura. A tal proposito è bene tenere conto del colore della capigliatura, a maggior ragione nel caso in cui vi siano delle sfumature che si è interessati a mettere in risalto. Anche il colore degli occhi è importante, come pure il sottotono della pelle e la combinazione delle varie cromie (occhi celesti e capelli biondi, per esempio). È chiaro comunque che il gusto personale fornisce una direzione precisa, ed è in ultima analisi quello che condizione la scelta di ciò che si indossa, dai vestiti agli accessori. Chi tende a mantenere uno stile elegante, magari vestendo spesso di nero, può privilegiare una forma grintosa e accostata a tinte delicate e neutre, ma anche forme classiche preferendo dei dettagli raffinati.

La soluzione ideale per una persona sportiva

D’altro canto per chi ha un mood sportivo è ideale puntare su una montatura comoda e leggera, eventualmente con abbinamenti di tonalità cromatiche accese come il verde, il blu e il rosso. Ciò che conta è che si tratti di soluzioni estetiche che riflettano lo stile di vita del soggetto, che si presuppone sia dinamico e molto attivo.

La forma del viso

Che si opti per dei classici occhiali da vista ray-ban o di qualunque altro marchio, il vero punto di partenza è la forma del viso da cui non si può prescindere per una valutazione accurata in vista di un acquisto. Chi ha un viso ovale si può considerare piuttosto fortunato, dal momento che questa tipologia di volto è in grado di adattarsi a qualunque genere di forma: a patto, comunque, di dedicare più attenzione alle proporzioni e al loro bilanciamento, e ricordando che la montatura può essere larga al massimo quanto il volto. Come dire: vietati gli eccessi, che avrebbero il solo effetto di privare il volto della sua armonia. Nella maggior parte dei casi, comunque, ci si può basare sulla regola della contrapposizione, nel senso che i giochi di opposti sono sempre utili, rinforzando o attenuando a seconda dei casi, con i lineamenti che possono essere valorizzati dai contrasti. Ecco, allora, che una montatura squadrata è raccomandata per un viso rotondo, mentre una montatura rotonda va privilegiata per un volto dai lineamenti rigidi.

L’importanza di valorizzare il viso

L’obiettivo che ci si deve proporre di conseguire è dunque quello di valorizzare, attraverso gli occhiali da vista, il volto di chi li usa. Non vanno comunque sottovalutati i fattori tecnici, che sono indispensabili per avere un risultato ottimizzato. Oggi gli occhiali da vista rappresentano a tutti gli effetti un accessorio di moda, e in quanto tali vanno scelti con uno sguardo attento alla resa estetica, ai colori e alle forme.