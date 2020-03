Come la musica influenza ogni aspetto delle nostre vite

Non c’è dubbio che la musica abbia un impatto significativo su molti aspetti della nostra esistenza. Viene utilizzata per rigenerare l’umore quando non è ottimale, per produrre un’atmosfera adatta al contesto e in alcuni casi anche per migliorare la salute generale, con la musicoterapia. E questi sono solo alcuni aspetti che la musica riesce effettivamente ad influenzare. E proprio come in qualsiasi altro scenario, c’è un pezzo di musica giusta per qualsiasi cosa, e questo è vero anche nel dualismo tra la musica e i casinò, sia che si tratti dei casinò fisici o dei casinò online.

Il tipo di musica riprodotta nei casinò è generalmente associata al rischio delle persone e alle tendenze del gioco d’azzardo. Nelle case da gioco la tendenza generale è di associare canzoni a livello di tensione crescente a slot o altri dispositivi con eguale livello adrenalinico. Il controller della piattaforma centrale suona varie melodie e osserva gli effetti di questa musica sulle abilità dei giocatori e anche sui loro interessi, come esperimento sociologico. Tuttavia, i nuovi casino sicuri online danno la possibilità ai giocatori di disattivare la musica di sottofondo se essa li deconcentra.

Connessione tra i bpm e l’influenza sulle nostre azioni

Dai vari studi condotti sugli effetti che la musica ha sulla quotidianità delle persone è stato scoperto che la chiave di volta è nei vari livelli del tempo musicale, sono essi a far variare i comportamenti umani, più che le parole dei testi. La musica veloce consente alle persone di compiere le proprie azioni rapidamente senza dover pensare molto. Tendono a sbrigarsi a fare le proprie scelte per non restare indietro rispetto al brano. Al contrario, la musica lenta rende gli utenti molto più concentrati nelle proprie decisioni. Gli elementi eccitanti, come i rullanti di batteria o i riff di basso, svolgono un ruolo importante nel fare pressione sulle persone.

Ovviamente tutti questi precetti si applicano perfettamente anche agli amanti del gioco d’azzardo. Indubbiamente, le persone che amano il poker, la roulette e altri giochi non sono veramente consapevoli del tipo di musica che li influenza e li mette sotto un incantesimo. O almeno non tutti. I più esperti infatti la silenziano per giocare senza alcuna influenza esterna e indotta dal momento che la musica incide notevolmente sulla percezione, sul comportamento e sul rilassamento di chi ne è psicologicamente coinvolto.

Guardando oltre l’ambiente di gioco, alcune prove ottenute sempre in un contesto di studio di vari dipartimenti di musicologia, suggeriscono che le persone potrebbero non essere sempre consapevoli della presenza di musica di sottofondo, né dei suoi potenziali effetti. Ad esempio, la musica di sottofondo stereotipata francese o italiana suonata in un supermercato ha influenzato l’acquisto di vino francese e italiano, tuttavia le risposte al questionario degli acquirenti suggerivano di essere a conoscenza della musica, ma ignari degli effetti della musica sul loro comportamento di acquisto.