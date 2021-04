Come integrare l’olio di CBD nella nostra vita e usarlo correttamente

L’olio di CBD sta guadagnando interesse e sta diventando un liquido sempre più comune nelle vite degli italiani. Apprezzato per le sue tante proprietà lenitive, sta diventando un must have contro l’ansia.

Scopri come utilizzare efficacemente questo olio vegetale ricco di cannabinoidi, dalle innumerevoli potenzialità.

Cos’è e come funziona il CBD

Il CBD fa parte della famiglia dei cannabinoidi (questa categoria di piante è composta da 144 varietà), quindi, prende il nome di cannabidiolo. Contrariamente ai pregiudizi di cui è vittima, questo componente derivato dalla canapa o dalla cannabis non ha alcun effetto psicotropo.

In effetti, il CBD è diverso dal THC (tetraidrocannabinolo), una sostanza psicotropa che spiega il divieto dell’uso di cannabis. Il cannabidiolo (CBD) invece agisce semplicemente sul sistema periferico e sul sistema immunitario, ha molte virtù, motivo per cui viene utilizzato in campo medico.

Può essere utilizzato in diversi modi ed è disponibile in un’ampia varietà di prodotti, dai cosmetici ai trattamenti contro gli effetti narcotici del THC. Inoltre da allora la ricerca sull’argomento si è moltiplicata.

Olio di CBD, un prodotto popolare

Una volta capito cosa si nasconde dietro il vago termine CBD, si può intuire perché l’olio di questo cannabidiolo sta guadagnando sempre più attenzione.

L’olio di CBD è un prodotto sicuro e naturale che può portare benefici sia al corpo che alla mente. I suoi numerosi vantaggi e l’evidenziazione di numerosi studi globali sull’argomento hanno portato questo olio vegetale a diventare popolare, per non dire alla moda.

Tuttavia, quando stai per ottenere un olio di CBD, prenditi il ​​tempo per verificarne la composizione, prediligi un prodotto biologico privo di sostanze antiparassitarie. Assicurati del processo di produzione, della provenienza e delle recensioni dei clienti. L’olio di CBD ha diversi punti di forza, devi adattare la tua scelta alle tue esigenze.

Perché usare l’olio di CBD

L’olio di CBD è adornato di proprietà benefiche per il corpo, proprio come l’olio di ricino o di cocco o anche l’olio di jojoba, anch’esso viene utilizzato nella composizione di molti prodotti cosmetici.

I suoi poteri antinfiammatori e antibatterici alleviano la pelle, il cuoio capelluto, ecc. Il CBD agisce anche come un antiossidante dalle grandi prestazioni, rallentando l’ossidazione e prevenendo la diffusione dei radicali liberi.

In altre parole, ti protegge dal passare del tempo.

Ma gli ingredienti attivi nell’olio di CBD non si fermano qui, agiscono in superficie e all’interno del tuo corpo. Nel corpo, il CBD aiuta a ridurre l’infiammazione e i segni di stress. Ansia e nervosismo sono disturbi in continua espansione in questi giorni, con il ritmo moderno della vita che aiuta ad alimentarli. Le sue potenti proprietà neuro-protettive e antiossidanti stimolano il corpo e il cervello.

L’olio di CBD può essere utilizzato anche come integratore alimentare per i disturbi d’ansia, armonizza le emozioni e aiuta a mantenere uno stato d’animo positivo.

Tra i suoi numerosi vantaggi ci sono anche i suoi effetti analgesici, antispastici e antiproliferazione.

Quindi, se sei stressato, hai difficoltà a dormire o cerchi oli vegetali ricchi di proprietà positive per il tuo corpo, considera prima il cannabidiolo.

Un olio di facile utilizzo

L’olio di CBD è la forma più comune di cannabidiolo e, soprattutto, la più apprezzata, anche perché è un metodo di somministrazione conveniente

Questo olio ricco di acidi grassi essenziali, omega e vitamine viene estratto da cannabinoidi come la canapa. È purificato e privo di sostanze nocive. Questa sostanza grassa diffonde rapidamente i suoi effetti positivi e può essere utilizzata in diversi modi.

Quindi, come assumere il CBD correttamente? Puoi mettere qualche goccia di olio di CBD sotto la lingua, attendere 30 secondi prima di bere un bicchiere d’acqua. Altrimenti, c’è un uso più creativo.

L’olio può essere utilizzato anche come aggiunta al condimento per l’insalata o miscelato con il tè caldo. Questo è un condimento per mascherare il suo leggero sapore. Dopo pochi minuti inizierai a sentire le sue virtù lenitive e terapeutiche.

Ottenuto per estrazione, l’olio di CBD è derivato da piante cannabinoidi e non ha effetti psicotropi. Questi oli vegetali arricchiti con cannabidiolo ti fanno beneficiare delle loro proprietà sul corpo e sullo spirito.

Agiscono come prodotti lenitivi e ti danno molti benefici terapeutici. Per usarlo, niente potrebbe essere più semplice, bastano poche gocce direttamente sotto la lingua. Tuttavia prima di qualsiasi consumo di un prodotto CBD, ti consigliamo di contattare il tuo medico e chiedere la sua opinione.