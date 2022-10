Come funziona la melatonina e perché aiuta a dormire?

Oggi sentiamo spesso parlare di melatonina, e ci sono delle ragioni di fondo che hanno creato questo grande interesse nei suoi confronti. La melatonina, infatti, è un ormone che il nostro corpo secerne per controllare il ciclo sonno-veglia, noto pure come ciclo circadiano. È disponibile anche sotto forma di integratore in compresse, e molte persone lo assumono per combattere l’insonnia e per dormire serenamente. Ma come funziona la melatonina, e quali sono i meccanismi che la rendono così efficace?

Cos’è e come funziona la melatonina?

La melatonina è un ormone che ha il compito di segnalare al nostro organismo che è arrivato il momento di addormentarsi. Viene prodotta naturalmente dalla ghiandola pineale in risposta all’oscurità, e regola il ritmo circadiano, ovvero il ciclo naturale sonno-veglia del corpo. Quando fuori inizia a fare buio, il corpo segnala alla ghiandola pineale di iniziare a produrre melatonina, ed è così che avviene la “magia”.

Per approfondire le funzioni della melatonina per dormire , è possibile leggere gli articoli dei blog specializzati. Alcuni di questi ci spiegano nel dettaglio determinate funzioni dell’ormone in questione, come il fatto che viene sintetizzato dall’epifisi, e che innesca una sorta di azione rilassante, che favorisce appunto il sonno.

I livelli di melatonina nel corpo iniziano a salire circa due ore prima di coricarsi, e rimangono elevati durante la notte, per consentire alle persone di continuare a dormire senza interruzioni. I livelli cominciano a diminuire al mattino quando fuori inizia a fare luce, ed è così che gli individui si risvegliano gradualmente. In sintesi, questa “altalena” dei livelli di melatonina funziona come un vero e proprio segnale ormonale.

Carenza di melatonina: quali sono gli effetti?

Le persone che hanno difficoltà a dormire, spesso, registrano questo problema per via di un fatto: il corpo non riesce a produrre sufficienti livelli di melatonina, o non è in grado di rispondere nel modo corretto ai suddetti segnali ormonali. In tal caso, assumere un integratore di melatonina può effettivamente aiutare a migliorare la qualità del sonno, e ad addormentarsi con maggiore facilità.

Come favorire la produzione di melatonina?

Ci sono alcune azioni che chi soffre di insonnia può adottare, per tentare di aumentare la produzione di melatonina a livello organico, o per migliorare la ricezione di tali segnali ormonali. In primo luogo, gli esperti consigliano di andare a dormire ogni notte allo stesso orario, evitando di fare le ore piccole. Ci sono anche degli alimenti che favoriscono la produzione di melatonina .

In secondo luogo, si suggerisce di eliminare qualsiasi fonte di luce artificiale durante le ore notturne, perché ciò potrebbe disturbare la produzione naturale di melatonina. Inoltre, è consigliabile non guardare la televisione o utilizzare dispositivi elettronici come computer e tablet in camera da letto prima di coricarsi, ma limitarne l’uso all’inizio della serata.

In terzo luogo, un altro buon suggerimento è quello di esporsi alla luce del sole durante il giorno, e c’è una spiegazione: la luce solare, infatti, funziona come una sorta di caricabatterie. In sintesi, permette al nostro organismo di aumentare la produzione di melatonina durante le ore serali, in modo del tutto naturale.