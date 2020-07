Colori unghie per l’estate 2020: tutte le diverse tonalità da copiare

Unghie mania 2020. Un trend di stagione e non solo. Avere delle belle mani curate è una prerogativa di molte donne (sebbene la moda dello smalto per uomini stia riscuotendo successo), con nuance molto vivaci che richiamano la stagione estiva, sinonimo di solarità e colore. La manicure, in vista dell’estate 2020, vede diversi colori di tendenza; da sfoggiare sotto l’ombrellone con stile.

Colori unghie per l’estate 2020: cosa c’è da sapere per essere al passo con il trend

Colori vivaci, leggeri, spienserati. Questo è l’inizio dell’estate 2020, che vuole consapevolmente lasciarsi alle spalle un periodo non certo dei più rosei. Con la nostra manicure, possiamo sbizzarrirci continuamente, perché sono tantissime le nuance scelte per questa stagione.

Rosso, rosa e corallo sono classici intramontabili per le nostre unghie

Tra i colori unghie 2020 più cool dell’estate, troviamo rosso, rosa e corallo. Perfetti per ogni outfit o declinati in nail art di tendenza e decisamente più elaborate, i colori unghie 2020 allieteranno l’estate a colpi di finish luminosi e glitter dai riflessi multisfaccettati.

Unghie curate: un must have irrinunciabile

Che siano lunghe o corte, con il gel o senza, la manicure ideale è un must have del mondo femminile. Avere delle belle mani ( specialmente unghie) è molto seduttivo, perché differenzia la donna dall’universo maschile, e la rende estremamente irresistibile. Molti uomini, guardano con piacere le mani della donna, per cui avere cura della propria manicure è importantissimo se non fondamentale.

Ad esempio la scelta del colore unghie 2020 firmata corallo, è perfetta per esaltare l’abbronzatura e regalare alla pelle una luminosità extra, specialmente aggiungendo qualche glitter alla nail art. Questa nuance è particolarmente appariscente se abbinata a un finish lucido, che rispetti ed esalti la brillantezza del colore, creando un risultato estivo mood tropical.

Colori pastello e rosso per essere sempre alla moda

Se il colore corallo esalta la nostra abbronzatura, i colori pastello, per le nostre unghie; regalano voglia di spensieratezza e sensazioni delicate. Inoltre è fondamentale considerare le nuance del rosso, che non passa mai di moda.

Lilla, verde menta, Mismatched Manicure i colori primavera/estate 2020

Tra i colori di tendenza non può mancare il lilla, bellissimo non solo sulle unghie, ma anche per creare un outfit che rispetti le tendenze moda, visto che il lilla è uno dei colori moda della primavera estate 2020. Anche il verde menta, per chi non vuole eccedere troppo nel colore acceso. Infine come riportato nell’immagine sopra, il ritorno della Mismatched Manicure nei toni pastello, per sbizzarrirci mostrando colori differenti e non solo una tonalità. Una nuance molto più allegra.

Infine il rosso…

Infine arriva lui: il rosso. Un colore per le unghie che non passa mai di moda. Anzi, è da sempre sinonimo di sensualità, personalità e grinta. Il rosso, è la nuance classica e intramontabile. A chiunque la indossi sta bene ed è abbinabile con tutto. Rappresenta un vero must have in termini di eleganza e stile e anche questo colore esalta la nostra abbronzatura. Bello, sia in versione opaca, sia più vivace in tono metallizzato. Insomma, sbizzarritevi con stile! Per unghie accattivanti e versatili per ogni occasione!