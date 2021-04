«Anno nuovo, vita nuova» potrebbe essere antico come detto, ma sapete cosa non smette mai di andare di moda? Un cambio di capelli! E non mancano le tendenze del colore capelli primavera estate 2021 alla moda da provare in questo momento. Mentre le più grandi tendenze cromatiche del 2020 erano tutte naturali, come il biondo sciolto e il marrone cannella, gli esperti prevedono che il 2021 sarà tutto incentrato sul divertimento mentre la vita ricomincia a tornare alla normalità, un po ‘.

Ciò non significa che devi tingere i capelli di rosa acceso. Piuttosto, ci sono molte interpretazioni inaspettate di sfumature classiche che sono anche di tendenza. Ecco le migliori tendenze del colore dei capelli da provare in questo momento.

Il colore capelli primavera estate 2021 per eccellenza

Ogni singolo hair-stylist confessa che questo sarà l’anno delle sfumature rosse, quindi lo chiamiamo il colore più bello da provare ora. «Il rosso è il colore migliore perché può essere personalizzato per esaltare la tua bellezza naturale», afferma Mark DeBolt, celebre colorista e co-proprietario del Mark Ryan Salon di New York. Anche Gigi Hadid è caduta nella trappola del rosso, infatti ha da poco cambiato il suo famoso biondo in favore di una testa rossa. Tendenza numero uno del 2021 è una bella tinta color pesca, oppure fai la Regina degli Scacchi e scegli una tonalità ambra rossiccia profonda. Ma senza andare oltre oceano, anche le nostre italianissime Miriam Leone e Noemi hanno scelto due tonalità di rosso differenti che sono davvero troppo trendy.

Striature che incorniciano il viso

Le due strisce luminose intorno al viso sono di moda già dall’anno scorso ma, questa volta, sono chiamate money-piece highlights o strisce da e-girl, a seconda di quale lato della divisione millenario / Gen Z in cui cadi. Secondo Jeremy Tardo, un famoso colorista di Los Angeles, queste strisce non andranno da nessuna parte per il 2021. «Aspettatevi di iniziare a vedere interpretazioni più creative come la serie bicolore di Bella Hadid», dice Tardo, aggiungendo che questa è una tendenza così facile da seguire poiché è super divertente e alla moda ma in realtà non richiede la colorazione della maggior parte dei tuoi capelli. «Chiedi al tuo parrucchiere un po ‘di colore brillante nella parte anteriore», afferma Jeremy.

Il Colore capelli del 2021: Silver Champagne

Si scopre che puoi avere il meglio di entrambi i mondi, come esemplificato da questa bionda fredda con accenti caldi. «Questo è fantastico per le bionde cenere che desiderano una fresca opzione tonale che non si trasformi in oro», dice sempre Tardo. «Chiedi al tuo parrucchiere di usare perlato traslucido e toner argentei sulla tua bionda».

Per le “Inverno”

La direzione di stile non è più quella di optare per enormi cambiamenti. Stanno invece andando di moda sottili modifiche alle sfumature. Per le bionde ciò potrebbe significare aggiungere nastri di sfumature più profonde di biondo per creare una dimensione più sfumata. Questo può anche includere lucidare i capelli con un tono più profondo e burroso o giocare con un accento di moda come calendula, pesca o albicocca. Per le brune, invece, aggiungere una lucentezza per rendere il colore più ricco e aggiungere più toni ambra, oro e “root beer” sono ottime opzioni.