Coindeck, il modo più veloce sicuro e pratico per entrare nel mondo delle criptovalute

Come è noto, oggi come oggi, è sempre più che necessario diversificare le tipologie di investimento. Bitcoin e criptovalute, indubbiamente, sono alternative più che valide. Il modo più sicuro, più pratico di acquistare Bitcoin e criptovalute, viene ad essere offerto da Coindeck.

Infatti, è sufficiente navigare sul sito www.coindeck.com, per poter accedere, da protagonista, al fantastico mondo dei Bitcoin e delle criptovalute. A riprova di quanto possa essere veloce, sicuro e pratico il coinvolgente mondo del sito coindeck.com, è sufficiente ricordare che per acquistare Bitcoin e criptovalute, Coindeck consente l’utilizzo di metodologie di pagamento tramite Visa, Master Card, carta di debito prepagata, bonifico bancario e via dicendo.

Perché acquistare Bitcoin e criptovalute

L’acquisto di Bitcoin e criptovalute, seppure sia divenuto a livello mondiale una prassi comune, ha, oggettivamente, un problema di non poco conto. Infatti, specialmente per chi non conosce la materia, Bitcoin e criptovalute, sono un qualcosa di misterioso, dato che il loro valore non viene ad essere stabilito da alcuna banca o da una qualsiasi politica finanziaria degli Stati.

Quindi, il fatto che né le banche né gli Stati siano numi tutelari e che, di conseguenza, il valore di criptovalute e Bitcoin non sia legato ad alcun listino “ufficiale”, rende, ai più, non facile comprenderne l’importanza.

Pur tuttavia, quella che potrebbe essere una carenza, una mancanza di sicurezza, in realtà sono i veri e propri punti di forza dei Bitcoin e delle criptovalute. In altre parole, il fatto di non essere parte di un sistema economico e finanziario rispondente alle esigenze di banche e di Stati, rende Bitcoin e criptovalute liberi e inattaccabili da ogni tipologia di possibile speculazione. Difatti, è solamente il mercato a stabilirne il valore.

Acquistabili tramite Visa, Master Card, carta di debito prepagata, bonifico bancario e via dicendo, Coindeck e il suo sito www.coindeck.com, sono, pertanto, un insostituibile punto di riferimento per muoversi con sicurezza nel mondo dei Bitcoin e delle criptovalute. Una ragione in più che acquistare criptovalute e Bitcoin.

Di solito, si è portati a considerare il valore di una moneta per acquistare beni oppure servizi. Ebbene, anche Bitcoin e criptovalute possono essere utilizzate dalle persone tanto per comprare beni quanto per vendere servizi, ovvero esattamente come lo si potrebbe fare con l’euro, il dollaro, la sterlina britannica e qualsiasi altra tipologia di valuta.

Bitcoin e criptovalute, perciò, sono forme di denaro che, tranquillamente, possono essere utilizzate dalle persone nella vita di tutti i giorni.

Quali differenze esistono tra le criptovalute e le altre tipologie di valute?

Sfogliando l’almanacco del 2009, sono davvero tanti gli avvenimenti che affollano i ricordi. Ad esempio, come non ricordare, per quanto riguarda l’Italia, il terribile terremoto dell’Aquila oppure il disastro ferroviario a Viareggio! Ma, oltre che tristi avvenimenti, il 2009 è contrassegnato da un evento destinato a diventare epocale.

Infatti, fu proprio nel 2009 che, un ancor oggi misterioso gruppo di persone divenute note con il nome di Satoshi Nakamoto, crearono quella che è stata la prima criptovaluta, cioè il Bitcoin.

Da allora, di acqua sotto i ponti ne è passata e, infatti, tanto i Bitcoin quanto le criptovalute, sono entrate a far parte delle nostre consolidate abitudini. Quello che, ancora oggi, va a determinare l’effettiva differenza tra le criptovalute e altre tipologie di valute, sta proprio nella loro difformità di legame. In economia, “il valore della moneta è dato dalla quantità e qualità di beni e servizi che si possono acquistare in cambio di essa”.

Tuttavia, questa regola, subisce influenze da parte degli Stati, delle Banche e da altri fattori. Per comprendere ancora meglio questo caleidoscopico panorama, è da ricordare che l’Euro, moneta in utilizzo da parte dei Paesi aderenti all’Unione Europea, è, per relativamente all’attuazione della politica monetaria, sottoposta a quanto viene ad essere stabilito dalla Banca Centrale Europea. Invece, il valore del Bitcoin e delle altre criptovalute, è proveniente dal suo codice informatico.

A garanzia, quindi, provvede una articolata architettura. Un esempio che testimonia la sicurezza, viene ad essere dato dalla blockchain.

Questa, in termini semplici e sintetici, è una sorta di registro digitale garantito dall’utilizzo della crittografia. Impossibile da falsificare, garantente un buon livello di anonimato, decentralizza, conferente le medesime fruibilità delle valute tradizionali, Bitcoin e criptovalute sono sempre più al centro dell’attenzione.

Andando a concludere, per acquistare Bitcoin e criptovalute e non solo, Coindeck con il suo sito www.coindeck.com, permette di utilizzare Visa, Master Card, carta di debito prepagata, bonifico bancario e via dicendo.