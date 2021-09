Clizia Incorvaia incinta, prima foto in bikini e col pancino in bella mostra: “Le mie nuove curve”

Più di un anno e mezzo ci è scivolato tra le dita da quando Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno dato ufficialmente fuoco alla miccia della loro love story. Come sappiamo tutti, i due hanno fatto la reciproca conoscenza nella casa del Grande Fratello Vip 4 e poco a poco si sono avvicinati sempre di più.

Poi boom, si sono scoppiati all’improvviso dentro al cuore. E passione fu. Già dal primo momento la coppia è finita al centro dell’attenzione mediatica e così dopo la fine del reality il conduttore e l’influencer hanno avuto modo di portare su un livello più alto la loro conoscenza. E adesso?! Beh adesso sono felici da matti e aspettano il loro primo bebè. Com’è di facile immaginazione, la gravidanza di Clizia Incorvaia è super social (anche per Paolo Ciavarro).

Naturalmente è proprio sui social che i fan possono seguire le tappe di questa emozionante esperienza per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. E infatti ecco il video in cui Clizia mostra la prima ecografia: “Tre mesi di attese, stanchezza mista a felicità pura e adesso la consapevolezza e il poterlo gridare al mondo: Saremo una famiglia! Ti amo, e amo già tanto gnometto/a 💘”. Clizia Incorvaia si presenta così sul suo profilo Instagram lunedì 1 settembre: in lingerie bordeaux, con una pesca in mano e il pancino in bella vista.

Proprio così, si tratta della prima foto in cui l’influencer e compagna di Paolo Ciavarro mostra orgogliosa il proprio pancino. E spiega: “La prima cosa che cresce con la gravidanza è il seno, il giorno prima nulla, et violà! E poi quando fa capolino il pancino è qualcosa veramente di magico! Felice delle mie nuove curve …. oggi gnometto/a è grande quanto una 🍑”.