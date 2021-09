Anche l’amatissima e seguitissima Paola Turani è arrivata oggi alla 78esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. Le fan scioccate per il primo outfit scelto ma lei le riassicura sui social: «Tranquille ragazze, mi devo ancora preparare!».

La Turani è al nono mese

Paola Turani, l’amata influencer, anche quest’anno ci delizia con la sua presenza sul red carpet della 78esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. La modella bergamasca si riconosce da lontano, occhi azzurri e capelli ricci ma questa volta ha una novità per tutti: un bellissimo pancione. Infatti Paola e il suo amato compagno Ricky aspettano un bambino. Lo hanno annunciato con un video strappalacrime i primi giorni di marzo del 2021. La giovane coppia desiderava allagare la famiglia da tanto tempo e finalmente il loro momento è arrivato.

Paola a Venezia

Paola Turani e il 78esima edizione del Festival del Cinema di Venezia sono ormai una garanzia di fine estate. La modella bergamasca ha infatti deciso di ricordare gli scorsi red carpet con un post su Instagram dove ha racchiuso in una galleria i suoi look preferiti di questi anni a Venezia. Ma lei stessa precisa: «Qual’è stato il vostro look preferito e sopratutto, come mi immaginate quest’anno? Sicuro sarà ancora più speciale. Non vedo l’ora!».

In queste ultime ore in molti si stanno chiedendo: «Ma perché Paola Turani, proprio lei, è arrivata a Venezia con scarpe da ginnastica bianche basse, capelli legati e senza trucco?». La risposta sta nelle sue Instagram stories dove spiega che non si sarebbe mai immaginata i paparazzi già il giorno prima e che voleva stare comoda prima di prepararsi per il grande evento. Paola infatti dice alle sue follower: «Il vero arrivo al lido lo faccio domani, quello di ieri era solo una comodità. Tanto mi sono detta: il giorno prima mica ci sono i fotografi!». Detto fatto, Paola è stata paparazzata al lido di Venezia senza trucco capelli raccolti. Sempre bellissima ma sicuramente non in linea con il “dress code” del festival.