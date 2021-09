Clizia Incorvaia come non si era mai vista prima: ci ha dato un taglio e ha stravolto il suo look

Già dal primo momento la coppia formata da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è finita al centro dell’attenzione mediatica. Così dopo la fine del GF galeotto, il conduttore e l’influencer hanno avuto modo di portare su un livello più alto la loro conoscenza. E adesso?! Beh adesso sono felici da matti e aspettano il loro primo bebè.

Clizia Incorvaia come non si era mai vista prima: ci ha dato un taglio e ha stravolto il look

Per Clizia Incorvaia questa non sarà la sua prima esperienza da mamma, ha già avuto la piccola Nina dal matrimonio finito con Francesco Sarcina. Sui social non si può fare a meno di documentare ogni dettaglio della sua gravidanza. Dopo aver lanciato un importante messaggio dedicato a tutte le over 40 che vogliono avere dei figli, Clizia ha pensato bene di portare un tocco di novità al suo look di sempre.

Al grido di “Nuova vita, nuova me!!”, Clizia Inorvaia si è mostrata sui social con il suo splendido splendente hair look, in tempo per adeguarsi al trend autunno 2021. L’influencer ha sempre amato i suoi capelli lunghi, biondi e lucenti, considerandoli il suo “marchio di fabbrica”. Probabile complice di questo stravolgimento la gravidanza, ha pensato dunque di “darci un taglio”. Per la prima volta dopo anni ci ha dato un taglio (alla chioma), dicendo bye bye alle lunghezze extra. Ha seguito il trend del caschetto, anche se ha optato per un long bob fino alle spalle. Liscio e con la riga al centro, adattissimo per far risaltare i lineamenti del viso e i magnetici occhi azzurri di Clizia Incorvaia.