Belen Rodriguez le azzecca proprio tutte. La showgirl argentina dopo aver lanciato la capsule collection di abbigliamento dedicata ai neonati e chiamata “Luna”, creata in collaborazione con Original Marines, ha attraccato in tutte le migliori profumerie d’Italia con un cofanetto make-up. La collab d’eccellenza è con il brand Diego dalla Palma.

Belen Rodriguez per Diego Dalla Palma, è sold out da record. E lei si riconferma la Re Mida di sempre

Il cofanetto make-up di Belen è una limited edition in cui sono contenuti una palette viso e una palette occhi, due lipsticks, una matita labbra e una matita per occhi. Le nuance scelte sono stato pensate nella scala dei nude e sono molto delicate, adatte dunque per ogni donna. Belen Rodriguez ha svelato il progetto “Belen per Diego dalla Palma” sul suo profilo Instagram. Ha condiviso alcuni scatti che anticipano il contenuto del cofanetto. “Orgogliosa e felice di potervi svelare la nuova make-up capsule collection. Grazie Diego dalla Palma per avermi dato la possibilità una seconda volta di lavorare insieme”. Tra i commenti di apprezzamento del post, anche quelli di Rudy Zerbi e ovviamente del team di dalla Palma.