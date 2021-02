Che fine ha fatto Christina Ricci. Tutto sull’iconica Mercoledì Addams: età, carriera e vita privata

Occhi furbetti, un viso delicato e la carnagione di porcellana: questa bella ragazza, già famosa all’età di dieci anni, è riuscita a stregare i maggiori registi di Hollywood. Il suo talento? Essere una enfant prodige. Stiamo parlando di Christina Ricci, scorri in basso per scoprire tutto sulla bellissima attrice.

Christina Ricci è nata nella lucente città di Santa Monica, in California, il 12 Febbraio del 1980. Esatto, ieri ha compiuto i suoi splendidi 41 anni. È la più grande di quattro figli, Rafael, Dante e pia; la sua mamma si chiama Sarah, ex modella ora agente immobiliare e il suo papà è Ralph, un avvocato che un tempo esercitava la professione di psichiatra, specializzato nella terapia dell’urlo. Il sangue dell’attrice è contaminato da origini italiane, irlandesi e scozzesi. Ha frequentato la Edgemont Elementary e la Glenfield Middle School, dopo essersi trasferita con tutta la famiglia, all’età di 7 anni, a Montclair, nel New Jersey. È stato lì che durante una recita scolastica “The twelve days of Christmas”, una giovanissima Christina Ricci ha destato l’attenzione di un critico cinematografico. L’uomo, impressionato dalle sue prodigiose doti di interpretazione, convincerà i suoi genitori ad affidarla a un talent scout.

Nel 1990 avviene l’esordio della Ricci sul grande schermo, al fianco di due Sirene come Cher e Winona Ryder, nel ruolo di un’apprendista nuotatrice. L’alba della sua carriera le frutterà uno Young Artist Award. Ma questo era solo il preludio della sua fama, piovuta col ruolo iconico di Mercoledì ne La Famiglia Addams di Barry Sonnenfeld. Una volta abbandonata la scuola di provincia Christina Ricci si iscrive all’istituto privato Professional Child’s School di New York, acquistando due illustri compagni di classe: Macaulay Culkin (Kevin McCallister di Mamma, ho perso l’aereo) e Sarah Michelle Gellar (Buffy di Buffy l’ammazzavampiri). Un altro ruolo di punta della Ricci è stato quello nel film Casper. Dopo una nomination ai Golden Globe, nel 1999 la troviamo al fianco di Johnny Depp ne Il Mistero di Sleepy Hollow.

Tuttavia Christina Ricci non ha avuto un’esistenza sempre lineare. Infatti l’attrice, per adattarsi allo stereotipo dilagante della donna magra a tutti i costi, si è fatta ridurre il seno, toccando da vicino l’anoressia. Ad oggi ha raggiunto il suo equilibrio psico-fisico. e sentimentalmente è legata a Kick Gurry. Ama leggere i romanzi di Dylan Thomas e Poe. Le sue band preferite sono i Red Hot Chili Peppers, i Ramones e The White Stripes. Invece per quanto riguarda i film predilige Belli e dannati, Pulp Fiction, Il Signore degli Anelli e Gangs of New York. Christina Ricci soffre di dendrofobia, la paura delle piante. Profilo Instagram –> @riccigrams