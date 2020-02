I Ferragnez sono diventati gli intoccabili. Non è raro che qualcuno usi la loro immagine, a loro insaputa, per farsi pubblicità. Questa volta il colpevole è stato Francesco Martucci, proprietario della pizzeria “I Masanielli” a Caserta. L’accusa arriva il 3 febbraio quando Francesco Martucci pubblica un post fu fb in cui riportava la conversazione telefonica. Secondo quanto raccontato Chiara Ferragni avrebbe richiesto un tavolo appartato o privé in cui ospitare lei e la famiglia. La risposta del proprietario sarebbe stata : «No Chiara, non abbiamo privee, per noi i clienti devono essere trattati tutti allo stesso modo. Grazie, Francesco.»

Tremenda gaffe dal ristoratore di Caserta

Il post aveva attirato gli hater. Prima di tutti chi applaudiva la risposta del noto pizzaiolo, definendo la risposta di Chiara Ferragni una classica richiesta da arroganti. Poi si sono aggiunti a difenderla i follower, rispondendo che vista la notevole notorietà di Chiara e della sua famiglia, poteva creare scompiglio all’interno del locale mettendo a disagio anche gli altri clienti. Infine c’è chi ha commentato che Chiara Ferragni fosse appena partita per Los Angeles e che quindi si trattasse di uno scherzo.

Arrivano la smentita e le scuse del pizzaiolo

Vista la mole di critiche alla famiglia Ferragnez, il pizzaiolo ha deciso di fare marcia indietro e fare le sue scuse alla Ferragni:«Visto il clamore suscitato, ho ritenuto di dover approfondire la vicenda ed ho appurato da fonti dirette che le telefonata di cui tanto si sta parlando sulla stampa non è stata effettuata ne dalla signora Ferragni ne da nessuno del suo staff. Non era mia intenzione trarre vantaggi pubblicitari da quello che è risultato essere uno scherzo, per giunta di cattivo gusto».

Fedez via Instagram stories arriva in sua difesa

A difendere la moglie arriva Fedez. Sappiamo quanto Chiara Ferragni sia indifferente alle critiche, molto meno lo è Fedez, figuriamoci nei confronti della propria famiglia. Sul profilo Instagram di Fedez via stories arriva la risposta ironica: «Traduzione: mi sono inventato una stronzataa, i giornalisti hanno visto la notiziona, io Che Guevara delle pizzerie, io che faccio una figura di m***a». Chiara è molto più elegante, via stories risponde: «Quando succederà, la bufala me la metta nel piatto, perché quella è buona sempre, con o senza privé».