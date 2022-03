Chiara Ferragni porta a casa anche questa Fashion Week di Parigi che volge finalmente al termine. Settimane dura per la moda che speravano in un ritorno in gran stile ma che a causa della Guerra in Ucraina si è vista costretta a tirare i “remi in barca”.

Chiara Ferragni a Parigi con la famiglia

Ecco quindi che anche Chiara Ferragni giunge a Milano dopo una settimana intensa a Parigi per la Fashion Week 2022. L’imprenditrice digitale è perfettamente riuscita a conciliare famiglia e impegni di lavoro. Infatti, a metà della scorsa settimana l’hanno raggiunta in Francia anche Fedez, Leo e Vittoria. Tutta la famiglia al completo per due giorni pazzeschi a Disneyland Paris. Il rapper italiano si è divertito come un matto a portare il suo primogenito sulle montagne russe e c’è chi ha riso guardando quel video e chi, mente. Dopo qualche giorno a Parigi i tre se ne ritornano a Milano e Chiara continua con il suo lavoro.

Chiara Ferragni Parigi Fashion Week: i look

Durante questa settimana della moda di Parigi, Chiara Ferragni, sfoggia dei look importanti. Diciamo che, forse in molti hanno notato che, la nostra Chiara sembra mettere più impegno per la fashion week francese piuttosto che per quella italiana. Forse è più affezionata ai designer? O forse con quali italiano non va molto d’accordo. In ogni caso ecco una racconta dei look più belli di Chiara Ferragni.

Iniziamo subito con un look ruggente e provocante: stiamo parlando della tuta di Fausto Puglisi X Roberto Cavalli. La tuta in tessuti elasticizzato riporta una stampa ovviamente animalier e dei dettagli cut out che enfatizzano la figura di Chiara. Il tutto abbinato as un raccolto basso e un eye-liner lungo e snello.

Succevvimante parliamo del look scelto per la sfilata più importare di questa stagione a Parigi: Balenciaga. Per Chiara Ferragni era la prima volta che partecipava alla sfilata dello storico brand francese. Sui social si è dichiara molto emozionata e infatti emozionante è stato anche lo show: dai modelli, al set allo star stystem invitato (vedi Kim Kardashian). Per questa occasione Chiara Ferragni opta per un total look del brand scegliendo un over coat dei toni del badge scuro e gli iconici stivali jeans della collazione.

Per Louis Vuitton Chiara decide di stare sobri ma con molta eleganza. Indossa infatti pantalone nero dal lavaggio particolare canotta bianca a coste e giacca elegante sempre bianca. Tocco di stile lo stivaletto, Louis Vuitton ovviamente, che dona una nota di stravaganza al look.