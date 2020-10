Chiara Ferragni sposa una giusta causa, importantissima. “Sento di avere una responsabilità”. L’imprenditrice digitale fa seguito alla richiesta del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che aveva invitato lei e suo marito Fedez a sensibilizzare la popolazione all’utilizzo di mascherina. In questo caso, l’opera di sensibilizzazione è rivolta soprattutto (ma non solo) ai giovani, numerosissimi follower dei Ferragnez; che talvolta sono i meno inclini a rispettare le regole fisse o imposte da qualcun altro. Senso di ribellione o incoscienza? Chiara Ferragni si espone così: “In Italia siamo davvero in una situazione delicata e un semplice gesto come questo può far sì che non si verifichi lo scenario peggiore”.

Chiara Ferragni e il marito Fedez invitano ad indossare la mascherina. La richiesta mossa dal Presidente del Consiglio

“Ciao ragazzi mi vorrei collegare a quello che ha detto fede perché penso che chiunque abbia un grosso seguito debba avere responsabilità di sensibilizzare. Vorrei invitarvi a mettere la mascherina perché un piccolo gesto può fare la differenza, soprattutto se usata da tutti. In Italia siamo davvero in una situazione delicata e un semplice gesto come questo può far sì che non si verifichi lo scenario peggiore, quel lockdown che tutti abbiamo provato sulla nostra pelle”. Così, in un video messaggio su Instagram, Chiara Ferragni invita tutti ad indossare la tanto e necessaria mascherina. In un momento delicato come questo, l’imprenditrice digitale sposa una giusta causa, a seguito della richiesta mossa dal Presidente del Consiglio, visto il seguito social numerosissimo dei Ferragnez.

Chiara Ferragni mette a disposizione delle istituzioni la sua popolarità sui social

Chiara Ferragni è molto probabilmente il personaggio italiano più popolare e seguito al mondo in questo momento. Purtroppo la curva dei contagi è in crescita costante e si torna a parlare di possibili lockdown. A questo punto, i Ferragnez, a seguito della richiesta mossa dal Presidente Giuseppe Conte; invitano tutti ad indossare la mascherina.

Lo stesso ha fatto il marito Fedez, riportando le seguenti parole: “Vi chiedo una trentina di secondi di attenzione perché devo passare un messaggio molto importante. Ieri abbiamo ricevuto una telefonata inaspettata. Siamo stati messi in contatto con il Presidente del Consiglio che ha chiesto un aiuto a me e a mia moglie. Se queste stories riusciranno a essere utili io non posso che essere contento. Ci hanno chiesto un aiuto sull’esortare la popolazione soprattutto la più giovane all’utilizzo della mascherina. Mi sto sforzando per essere convincente, ma non esiste modo. Quello che posso dire è che ci troviamo in una situazione molto delicata, il mondo non può permettersi un altro lockdown e con un semplice gesto potremmo evitare una cosa brutta come il lockdown. Mi raccomando ragazzi, utilizzate la mascherina”. “Se queste stories riusciranno a essere utili anche in minima perta, io non posso che esserne contento”

Chiara Ferragni a sostegno del proprio Paese

“Per me essere un personaggio pubblico vuol dire soprattutto poter fare qualcosa di buono per le persone e per il mio Paese. Questo può significare dare vita a progetti benefici, prendere posizione, oppure sensibilizzare su un tema. Spero che tutti voi che mi seguite possiate capire la delicatezza di questo momento”. Di certo le critiche e le polemiche non sono mancate. Soprattutto sul fatto che il Presidente del Consiglio abbia chiesto proprio al rapper e all’imprenditrice digitale di sensibilizzare la popolazione all’uso della mascherina. Ad ogni modo, il gesto dei Ferragnez per l’Italia vale moltissimo.