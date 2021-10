Chiara Ferragni lancia la sua prima linea di gioielli. Dopo abbigliamento, accessori, bottiglie e articoli per la scuola l’imprenditrice digitale sbarca nel mondo dei bijoux. La collezione è stata realizzata grazie alla partnership con Morellato.

Chiara Ferragni e la sua prima collezione di gioielli

Proprio poche ora fa prima che Chiara Ferragni partisse alla volta di Venezia sul profilo di Chiara Ferragni Collection vengono pubblicate alcune storie. La moglie di Fedez ha infatti presentato la sua nuova collezione di gioielli ai suoi follower. Quella sui social però non è l’intera gamma di jewerly da poter comprare. I vari gioielli saranno disponibili sia online che negli store fisici e saranno divisi in due linee: Bossy Chain e Heart Collection. La collezione di gioielli di Chiara Ferragni comprende collane, orecchini, bracciali e anelli.

Il packaging riprende l’heritage del brand dell’imprenditrice digitale presentando i simboli chiae cioè l’iconico occhio eyelike che in questo caso è ricalcato in oro e uno stile minimalista ed elegante dipinto di rosa. Mostrando la nuova collezione Chiara ha affermato: «Ho pensato ogni gioiello come un oggetto prezioso che potete regalare a voi stessi o ai vostri cari. E hanno tutti un bellissimo cofanetto abbinato ad una shopping bag».

I gioielli della Ferragni: Bossy Chain e Heart Collection

Andando più nello specifico la nuova collezione di gioielli di Chiara Ferragni viene divisa appunto in due linee. La Bossy Chain Collection che come suggerisce il nome è dominata da incastri a catena. Collane, anelli e bracciali fatti per stare insieme sono placcati in oro con qualche dettaglio in argento e alcuni intervento di pavé di cristalli per impreziosire il bijoux.

Chiara Ferragni dopo aver mostrato ai suoi follower la seconda parte della linea di gioielli afferma: «Una delle mie linee preferite è la linea Infinity Love». Quest’ultima è infatti costellata di cuoricini luminosi con qualche spot colorato di rosa. A questa linea di gioielli si unisce anche un elegante orologio.