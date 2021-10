Come già annunciato qualche mese fa i Ferragnez cambieranno casa a breve. Chiara Ferragni e Fedez si trasferiranno presto in un altro appartamento che però è ancora in costruzione. La nota influencer ha però già iniziato a spoilerare qualcosa: «Our new house is gonna be Amazing!»

The Ferragnez’s House

Attualmente Chiara Ferragni, Fedez, Leone, Vittoria e la cagnolina Matilde abitano a City Life, che è uno dei quartieri più esclusivi di Milano. Il loro appartamento lo abbiamo visto molte volte ma i coniugi con la nascita di Baby V hanno voluto cambiare location per sceglierne una più grande e fatta su misura per loro. La loro attuale casa si trova all’interno del complesso delle residenze Libeskind realizzate da Zaha Hadid e ha una grandezza di oltre 350 metri quadrati.

Chiara Ferragni, Fedez e la nuova casa

L’imprenditrice digitale qualche mese fa aveva confessato su Instagram: «Io e Fede abbiamo comprato la nostra prima casa insieme a Milano. Nella casa in cui viviamo adesso stiamo bene, ma siamo in affitto. Finalmente abbiamo trovato la casa dei nostri sogni, la stiamo costruendo, stiamo pianificando tutto. Sono super contenta perché adoro l’arredamento, adoro l’idea di creare qualcosa che sia totalmente nostro, sono super felice». Chiara Ferragni continua dicendo: «Si tratta di un appartamento, devono ancora costruirlo. Il palazzo lo stanno facendo adesso ma i nostri piani non li hanno ancora costruiti. Dovrebbe essere pronta per metà dell’anno prossimo, quindi c’è tempo per organizzare tutto al meglio».

Quindi ci ritroviamo a poche ora fa quanto La Ferry ha deciso di pubblicare i lavori in corso affermando: «Our new house is gonna be Amazing!».