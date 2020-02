I 50 anni sono un traguardo importante per la vita di ognuno. Ogni anno vediamo festeggiamenti pazzeschi e party sfarzosi organizzati dalle star che compiono il “mezzo secolo”. Chi saranno le dieci Star di Hollywood che quest’anno spegneranno le 50 candeline? Alcune potete immaginarle, per altre invece resterete a bocca aperta.

Ecco chi sono le star di Hollywood che compiranno 50 anni!

La prima star a compiere il “mezzo secolo” sarà Mariah Carey. Eh si, la bellissima e talentuosissima cantante di “All I want for Chistmas is you” spegnerà le cinquanta candeline il 27 marzo!

La seconda donna, o forse è meglio dire la First Lady, a compiere cinquant’anni è Melania Trump. Si avete capito bene, la moglie del Presidente americano Donald Trump, spegnerà le candeline il 26 maggio donando splendore e orgoglio alla categoria delle cinquantenni.

Altra bellezza sconfinata, la terza star a compiere gli anni sarà Uma Thurman. Attrice meravigliosa e dotata di una eleganza infinita, Uma festeggerà gli anni il 29 aprile. Non disperate! La figlia, Maya Thurman-Hawke, ha ereditato tutto il patrimonio genetico ed artistico della mamma!

La quarta star che compierà gli anni sarà, tenetevi forte, Naomi Campbell. La pantera delle passerelle, la Venere Nera ed ex top-model, è nata il 22 maggio. Niente da invidiare alle giovani leve, anzi hanno solo da imparare!

Non sono solo donne a compiere il 50esimo anno d’età! Tra le star Hollywoodiane c’è l’italianissimo regista Paolo Sorrentino. Perchè lo troviamo nella categoria divi di Hollywood? Semplice, perchè nel 2014 vinse con il film “La grande bellezza” l’Oscar come Miglio film straniero. Compierà gli anni il 31 maggio.

Continuiamo con la categoria uomini. Il prossimo a festeggiare gli anni è il regista Christofer Nolan, considerato uno dei registi con maggiori incassi nella storia del cinema con più di 4,7 miliardi di dollari, compierà 50 anni il 30 luglio.

Altra diva delle passerelle. Una bellezza disarmante, contesa da grandi brand di moda e cosmetica, l’unica ed inimitabile Claudia Schiffer. Difficile credere che siano passati cosí tanti anni da quando la guardavamo sfilare in passerella. Claudia Schiffer resta una delle ospiti più attese durante gli show. Festeggerà gli anni il 25 agosto.

Tra i primi dieci a compiere i magici cinquant’anni c’è anche Matt Damon. Attore carismatico ed eclettico, ha cominciato la carriera di attore a soli diciott’anni. Spegnerà le candeline l’8 ottobre.

Abbiamo parlato dell’ex moglie Uma Thurman e della figlia Maya. Non dimentichiamo che anche l’affascinante Ethan Hawke quest’anno festeggerà cinquant’anni, il 6 novembre.

L’ultima a festeggiare il “mezzo secolo” sarà la bellissima attrice Jennifer Connelly. Nel 2002, vinse l’Oscar come miglior attrice non protagonista per il film A Beautiful Mind, sul set conobbe l’attuale marito Paul Bettany.