“Love is in the air” canta John Paul Young, la colonna sonora di questo periodo dedicato agli innamorati. A chi pensate quando la sentite passare in radio? A chi l’avete mai dedicata? Oltreoceano è raro trovare coppie che si sono giurate amore eterno e poi l’hanno mantenuto davvero! D’altronde si sa che a Hollywood un anno insieme è paragonabile come un anno di vita del cane, vale per sette. Eppure alcuni hanno resisto, e dopo tanti anni insieme li vediamo ancora sfilare sul red carpet mano nella mano come giovani innamorati. Chi sono?

Al primo posto ci sono Kirk Douglas e Anne Buydens. Anni da record, la coppia è sposata dal 1954, ben 64 anni. Quando si sono incontrati, lui aveva già due figli dalla prima moglie. Anne, francese, è stata sempre a conoscenza delle «relazioni extraconiugali» del marito. «Sono europea: sapevo che la fedeltà totale è irrealistica in un matrimonio»

Secondo posto per Meryl Streep e Don Gummer. Sono una coppia da 39 anni, Meryl lo ha ringraziato pubblicamente nel 2012, con la statuetta per The Iron Lady in mano: «Voglio che mio marito sappia che tutto quello che amo di più nella vita me l’ha dato lui»

Terzo posto per Oprah Winfrey e Stedman Graham: La presentatrice più famosa d’America e il compagno si amano dal 1986, non si sono mai sposati e ammette: «Se ci fossimo sposati non staremmo ancora insieme oggi».

Quarto posto medaglia di legno a Sting e Trudie Styler: ben 35 anni d’amore, sono sposati dal 1992 e hanno quattro figli. Il loro segreto? «Ci piacciamo ancora»

Quinto posto per Patrick Dempsey e Jillian Fink: Il Dottor Stranamore che ha fatto impazzire milioni e milioni di fan in tutto il mondo non è single da un pezzo. Nel 1999 sposa la sua Jillian e da allora non si sono più lasciato. Hanno tre figlie: Tallula, 16, e i gemelli Darby e Sullivan, 11.

Sesto posto: Matt Damon e Luciana Barroso. Era il 2003, lei era una cameriera a Miami lui il divo più pagato del momento. Da allora non si sono più mollati, pare che i due stiano attraversando un periodo turbolento, ma insieme proveranno a farcela.

Settimo posto va a John Travolta e Kelly Preston: Sono marito e moglie da 24 anni e la loro relazione sembra sempre più forte che mai, anche dopo aver superato diversi scandali e la dolorosa morte di un figlio.

Ottavo posto per la coppia più fashion al mondo: David Beckham e Victoria Adams. Da 20 anni a questa parte sono semplicemente I Beckham. Più che una coppia, un marchio. Di glamour. Moda. Di fragranze. Famiglia. Hanno quattro figlia: Brooklyn (1999), Romeo (2002), Cruz (2005) e Harper (2011).

Nono posto per Cindy Crawford e Rande Gerber. Sposati da 19 anni, si sono messi insieme nel 1995, l’anno in cui Cindy ha chiuso il matrimonio con Richard Gere. Hanno due bellissimi figli già immersi nel mondo della moda.

Decimo posto per Ryan Reynolds e Blake Lively: una delle coppie più amate dello star system, trasudano amore e complicità da ogni poro. Dopo il matrimonio fallito di lui con Scarlett Johansson, i due si incontrano sul set di Lanterna verde nel 2010 ed è subito amore, tanto da convolare a nozze nel 2012.