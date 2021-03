Chi è Jannik Sinner. Tutto sul talento italiano del tennis contemporaneo. Nato a San Candido, il 16 agosto del 2001 (segno zodiacale Leone) altezza 1,88 cm per 76 kg; a livello individuale vanta 2 titoli ATP, su altrettante finali disputate. Con il successo conquistato a Sofia nel 2020, a 19 anni e 2 mesi, è diventato il tennista italiano più giovane ad aver vinto un torneo nell’era Open.

Jannik Sinner: età, vita privata, altezza e segno zodiacale del fenomeno del tennis nostrano

Altoatesino, 19 anni, con un passato da sciatore, il giovane talento del tennis italiano può già vantare diverse partecipazioni ai più importanti tornei e una vittoria alle Next Gen Atp Finals. Nel 2019 si è aggiudicato il titolo di “Newcomer of the year”, cioè di nuova stella nascente. A ottobre 2020 ha raggiunto i quarti di finale al Roland Garros, più giovane tennista italiano di sempre a essersi spinto così avanti in un Major. Il 14 novembre 2020 vince il suo primo torneo Atp ai Sofia Open. Quella al Roland Garros è la prima partecipazione di Sinner. Dopo aver battuto Goffin, Bonzi e Coria, agli ottavi ha superato Zverev, numero 6 del torneo e numero 7 del mondo. Ai quarti ha perso contro il re della terra rossa di Parigi, Rafa Nadal. Sicuramente, viste le innegabili doti, avrà tutto il tempo per vincere altrettanti titoli.

L’ultimo torneo disputato da Sinner è stato l’Australian Open, eliminato poi da Shapovalov. Dal 14 al 20 marzo invece giocherà a Dubai, dove si è cancellato Roger Federer, per cui gli appassionati che aspettavano la prima sfida di Jannik con il maestro svizzero dovranno attendere trepidanti ancora un po’.

Jannik Sinner ha trovato l’amore: ecco chi è la fidanzata Maria Braccini

Dopo settimane di insistenti gossip, alla fine l’astro nascente del tennis italiano Jannik Sinner ha rivelato di aver trovato l’amore. “É carina, alla mano e non mi mette alcuna pressione” , ha spiegato a Rai Sud Tirolo. Poi ha continuato: “Certo che è possibile avere una relazione facendo questo lavoro. Stiamo insieme da settembre, lei sa bene che lo sport è la mia priorità assoluta”. Ma chi è la fortunata ragazza? Niente a che fare con il mondo del tennis, bensì con quello del web e della moda. Il suo nome è Maria Braccini, è del 2000, fa l’influencer ma per il resto non ci è dato sapere molto, se non quello che si può apprendere dai social. Ad esempio a fine febbraio, in posa insieme a un pastore tedesco, aveva raccontato di aver sempre desiderato un cane. Proprio sotto quel post Jannik Sinner aveva pubblicato un cuore emoticon, destando la curiosità di molti.