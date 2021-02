Chi è il fidanzato di Britney Spears. Di tutto e di più sul bel Sam Asghari: età, carriera e curiosità

Sam Asghari è il fidanzato di Britney Spears dal 2016. Nel corso degli anni, abbiamo avuto a disposizione solo una manciata di sbirciatine nella loro relazione, attraverso le foto che condividono sui social e le poche apparizioni pubbliche che hanno fatto insieme. Per la maggior parte, Britney e Sam preferiscono mantenere la loro relazione fuori dai riflettori. Se ti sei accorto di volerne saperne di più sul fidanzato di Britney Spears, Sam Asghari, dai un’occhiata a queste 5 curiosità.

È un personal trainer

Il fidanzato di Britney Spears ha sempre avuto una passione per il fitness. “Perseguire una carriera come allenatore è stata una progressione naturale”, ha scritto Sam Asghari sul suo sito web. “La mia famiglia è immigrata negli Stati Uniti dall’Iran. Hanno lavorato sodo in modo che potessi avere una vita in America con più opportunità. Ho promesso a me stesso di sfruttare al massimo il loro impegno e di essere la versione migliore di me stesso mentre aiutavo come quante più persone posso lungo la strada”. Nel 2020 ha lanciato il suo programma Asghari Fitness, nella speranza di “cambiare la vita” e “aiutare gli altri a crescere”. Sam Asghari annovera Cristiano Ronaldo e Dwayne Johnson come i suoi idoli del fitness.

Era un giocatore di football

Sam Asghari ha giocato a calcio sia al liceo che all’università, ma alla fine ha rinunciato poiché escluso dal programma di football presso l’Università del Nebraska-Lincoln. Il fidanzato di Britney Spears ha poi continuato a studiare giustizia penale al Pierce College di Los Angeles, prima di decidere infine di intraprendere una carriera nel fitness.

Sentiva le “farfalle” quando ha incontrato Britney per la prima volta

Sam e Britney si sono incontrati per la prima volta sul set del suo video “Slumber Party” del 2016 e lui, naturalmente, era “entusiasta” di incontrare “una delle più grandi artiste di tutti i tempi”. “Sentivo le farfalle”, ha detto Sam Asghari a Men’s Health. Il 27enne “ha cercato di essere divertente” per rompere il ghiaccio, e i due hanno finito per scambiarsi i numeri prima della fine delle riprese. Alla fine si sono il primo appuntamento davanti a del buon sushi e il giorno di Capodanno del 2017 hanno ufficializzato la loro storia d’amore su Instagram.

Ha recitato nel video “Work From Home” di Fifth Harmony

Prima di recitare nel video “Slumber Party” della sua bae del 2016, il fidanzato di Britney Spears è apparso come operaio edile nella clip “Work From Home” di Fifth Harmony.

Potresti averlo già visto in TV

Anche se deve ancora ottenere un ruolo da protagonista, Sam Asghari è apparso in una manciata di programmi e film come The Family Business, NCIS e Can You Keep a Secret?.