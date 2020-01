Damiano Carrara nasce a Lucca il 22 settembre del 1985, lo chef toscano si specializza nella preparazione di dolci innovativi. Inizia la sua carriera in California, insieme a suo fratello minore, Massimiliano, raggiungendo un successo inaspettato.

Dolci

“Ho pagato l’affitto ad una signora per farle tenere tutte le mie cose. In Italia ho lavorato per un mese e mezzo. Torno in America e trovo lavoro come bartender. Era il 21 gennaio 2008. Qui era rimasto mio fratello minore Massimiliano che faceva il pasticcere. Abbiamo messo insieme tutte le nostre energie e soldi per aprire un piccolo negozio in California e da lì è partito tutto” Damiano Carrara

Damiano Carrara ha aperto un locale a Moorpark, Malibu, il “Carrara Pastries” a poca distanza da una delle case di Kim Kardashian, che pare sia una sua cliente abituale. Ma solo per il caffè. “Né lei né la sorella hanno mai preso dolci o pasticcini”, aveva affermato tempo fa a Radio 105. Lo chef è autore di due libri sulla pasticceria, ma diventa super famoso per la conduzione di uno dei programmi più seguiti della televisione italiana, Bake Off. A sorpresa pochi giorni fa, è stato girato nel nuovissimo ristorante siciliano di Milano L’Amuri, in via Maestri Campionesi, “Fuori Menù” e andrà in onda a febbraio la nuova edizione, che stavolta avrà alla conduzione del pasticcere più amato d’Italia.

Vita privata

Oltre ad aver un grande successo nel mondo della pasticceria, Damiano Carrara, ha riscosso altrettanto successo nel mondo delle donne. Il pasticcere è molto attivo sul web con i suoi profili, attraverso i quali tiene aggiornate le sue fan, sulla sua vita professionale. Ciò che interessa alle donne però è sapere qualcosa in più sulla sua vita privata. Damiano però, non ha mai lasciato trapelare nulla. È molto riservato, ma non nasconde di essere fidanzato. Tuttavia, non vuole far conoscere l’identità della sua amata e la tiene lontana dai social e dalla vita pubblica.