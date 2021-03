Chi è Akash Kumar: età, vita privata, carriera e social del modello dagli occhi di ghiaccio

Akash Kumar, modello protagonista anni fa di ‘Ballando con le stelle’ di Milly Carlucci, ora è un naufrago dell’ Isola dei Famosi 2021. Ed è anche il primo a portarsi a casa il primo scoop amoroso tra i naufraghi. Una domanda che il pubblico si sarà sicuramente posto, una volta averlo visto, è: Akash Kumar è fidanzato?

Sembrerebbe proprio che il nuovo naufrago potrebbe essere fidanzato con una ex tronista di Uomini e Donne, dicendo dunque una bugia sulla sua vita sentimentale. Perché Akash Kumar ha appena confessato in Honduras che la sua ultima storia d’amore, dopo sette anni, sarebbe finita nel peggiore dei modi. Personaggio super spettegolato sul profilo Instagram di Chi, Akash e Giovanna avrebbero trascorso il Capodanno insieme e non avrebbero mai smesso di sentirsi fino alla partenza per l’Honduras. Akash Kumar è nato 16 novembre del 1991, 29 anni, di origini indiano-brasiliane, lavora come modello ma sogna un futuro da attore. Probabilmente dopo il reality de L’Isola Dei Famosi 2021 per lui si staglieranno strade che mai avrebbe potuto immaginare. Instagram: @iamakashkumar91.

Akash Kumar è nato sotto il segno dello Scorpione a Nuova Dehli (in India), figlio di un imprenditore che si occupa di pelletteria e di una modella brasiliana, dalla quale ha sicuramente ereditato la bellezza spettacolare e la raffinatezza innata, oltre che la passione lampante per la moda. Dopo la separazione dei suoi genitori, avvenuta nel 1994, Akash e la madre si trasferiscono in Italia, precisamente a Verona. È nel Veneto che il ragazzo inizia a muovere i primi passi come modello, posando per alcune campagne pubblicitarie all’età di 6 anni. Da adolescente, poi, vedono posare Akash Kumar alcuni celebri brand come Benetton, Diesel e Carrera. Dopo essersi laureato al liceo linguistico si trasferisce a Milano nel tentativo di dare una svolta alla propria professione che effettivamente arriva, portandolo a sfilare sulle passerelle di alcuni marchi di lusso come Armani.