Case di lusso. Tom Cruise ha messo in vendita la sua magnifica dimora sita tra le montagne del Colorado. Si tratta di un mastodontico chalet a Telluride, ubicato in una delle zone più prestigiose per chi ama dedicarsi agli sport invernali. La star di Hollywood, però, a quando pare da due anni starebbe cercando di venderlo ma senza successo. Che sia il prezzo l’ostacolo al raggiungimento del suo scopo? E’ altamente probabile, visto che la dimora del divo – una delle tante di sua proprietà – è in vendita per l’esorbitante cifra di 59 milioni di dollari!

Case di lusso. Tom Cruise vende il suo sfarzoso chalet (ma nessuno vuole comprarlo)

La proprietà è sul mercato immobiliare da un bel po’, quindi, ma nessun acquirente si sarebbe fatto vivo. I rumors degli ultimi riferiscono che l’attore l’avrebbe quindi ritirata dalla vendita. A quanto pare Tom Cruise non è disposto a far scendere il prezzo e preferisce tenersi lo chalet. Ci sarebbe bisogno insomma cdi un acquirente molto danaroso e in cerca di tanto spazio per dedicarsi al relax in una dimensione ‘fuori dal mondo’. Lo chalet si estende all’interno di una proprietà di 120 ettari e comprende una casa padronale principale che consta di quattro stanze da letto, estesa su 3000 metri quadri. La ‘dependance’ – si fa per dire – potrebbe essere considerato un vero e proprio albergo dotato di tre camere da letto!

Qualora in futuro si palesasse, il proprietario ideale per questa meravigliosa dimora dovrà essere amante dello sport, dello sci soprattutto, ma anche del tennis e non solo … Il divo di Hollywood ha fatto appunto realizzare all’interno della proprietà un campo da tennis, uno da basket ed addirittura una pista ghiacciata per giocare ad hockey con gli amici. Insomma, occasioni di svago nella lussuosa dimora non mancano di certo per gli eventuali ospiti del fortunato acquirente. Completato nel 1994, lo chalet di Telluride dopo varie ‘revisioni’ volute dalla star del cinema mondiale, ha acquisito il magnifico aspetto che ha oggi. Tom Cruise però, per motivi a noi ignoti, avrebbe deciso di disfarsene, peccato che finora nessuno si sia fatto avanti per acquistarlo. Forse 59 milioni di dollari sono davvero troppi…