Chi è Janice Dickinson, l’ex modella vittima della chirurgia plastica

Janice Dickinson, 63 anni, è di Brooklyn, New York. È un’ex modella, agente di talento, fotografa e autrice americana. Nota per essersi auto-descritta come la “prima top model del mondo”. Janice è stata una delle modelle di maggior successo dell’epoca, negli anni ’70 e ’80 e, da allora, ha continuato a partecipare alle ospitate e a recitare in molte iniziative di successo in TV. Questi includono anche il ruolo di giudice in Next Top Model America. Dopo la diagnosi di carcinoma mammario all’inizio del 2016, Janice ha rivelato di non avere più il cancro nell’agosto successivo. Da anni rappresentante del lato oscuro della chirurgia plastica, conosciamola meglio!

Nel mondo dello spettacolo (e non) esistono casi assurdi di abuso di chirurgia plastica, in cui il viso non può non risentire del deterioramento causato non solo dall’età che avanza. È il caso di Janice Dickinson, ex supermodella, scrittrice e personaggio televisivo.

Vita Privata

Il dottor Robert Gerner, 70 anni, è uno psichiatra ed ha sposato Janice nel dicembre 2016, dopo averla frequentata per quattro anni. Robert o “Rocky” come lo chiama affettuosamente è il quarto marito di Janice. In precedenza è stata sposata con Ron Levy (1977-1979), Simon Fields (1987-1993) e Alan B Gersten (1995-1996). Ha due figli, Nathan, 30 anni, il cui padre è Simon Fields, e Savannah, 24 anni, con l’ex fidanzato Michael Birnbaum.

Le accuse di violenza a Bill Cosby

Nel novembre 2014, Janice ha affermato che l’attore e comico Bill Cosby l’avesse violentata nel 1982, quando aveva 27 anni. Il 12 aprile 2018, Janice ha testimoniato nel processo a Bill Cosby, che ha dovuto affrontare tre accuse di violenza aggravata. Janice racconta di essere andata a Lake Tahoe per incontrarlo e che Cosby l’abbia violentata dopo averla drogata con una pillola blu. La modella aveva affermato anche di aver provato a documentare l’abuso sessuale nella sua autobiografia del 2002 No Lifeguard on Duty, ma che, essendo “sotto giuramento” non potè parlare dell’incidente. Il 30 aprile 2018, Janice ha dichiarato a Good Morning Britain che il suo sogno è guardare Bill Cosby mentre cammina nell’aula di tribunale con le manette. «Il mio sogno è vederlo uscire da quell’aula in manette e trascorrere il resto della sua vita dietro le sbarre».