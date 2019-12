Gli anni passano anche per le celebrità e sebbene li si voglia nascondere, non sembra proprio che esista un metodo preciso che possa funzionare al cento per cento .Ma attenzione, oggi a sottoporsi principalmente alla chirurgia plastica non sono più le star oltre gli “anta”, ma top model ventenni super giovani.

Top model

Si dividono principalmente in due categorie: quelle «rifatte bene» e quelle «rifatte troppo». Ma chi le top che si sono sottoposte a piccoli interventi chirurgi?

Bella Hadid ha letteralmente stravolto i suoi lineamenti in pochi anni. A quanto pare la sorellina più piccola della più famosa Gigi, si sottoposta a vari interventi chirurgici per rifarsi il naso e a botulino e filler per dare una “sistematina” a viso e labbra. Kendall Jenner anche lei come le sue colleghe a ben pensato di darsi un aggiustatina. Oggi ha naso visibilmente assottigliato, le labbra hanno acquistato volume e anche le sopracciglia sembrano essere state tirate verso l’alto. Per il resto ci pensa il make up, Gigi Hadid, la top model più amata degli ultimi tempi, non sfugge ai piccoli ritocchi di chirurgia estetica. Anche lei, ha stravolto i lineamenti del viso a colpi di botulino e filler.

Kylie Jenner

Una sorprendente trasformazione d’immagine, anzi una vera opera di chirurgia e medicina estetica, è stata effettuata sulla piccola del clan Kardashian- Jenner. Kylie, è visibilmente cambiata nel corso degli anni, ha ammesso in varie interviste di aver fatto ricorso più volte alle iniezioni alle labbra causa “una profonda insicurezza”. Mai confermati però gli interventi al seno, l’impianto a mento, rinoplastica e numerosi ritocchi con botox a zigomi e fronte, alzato le sopracciglia, sollevato i glutei e aumentato il lato B proprio come quello delle sorelle maggiori, famose per il loro sedere considerato “esplosivo”. Il modello a cui si ispira? Naturalmente sua sorella Kim.