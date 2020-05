Charlotte Casiraghi e Carolina di Monaco condividono l’amore per lo stile e per l’eleganza, talmente tanto da finire assomigliarsi in vari look. Le due monegasche hanno in comune una varietà di accessori e tocchi di stile davvero inconfondibili, che fanno di loro una coppia madre-figlia esplosiva. Carolina e Charlotte si assomigliano come due gocce d’acqua, tanto da confonderle guardando le foto di Carolina da giovane. Identica acconciatura, frangia alla Jane Birkin, medesima forma del viso e sguardo identico.

Belle da impazzire, una coppia esplosiva

Charlotte Casiraghi ha trattato il tema della sua vulnerabilità durante un’intervista con il quotidiano spagnolo El País, in occasione dell’uscita in Spagna del suo libro “Archipiélago de pasiones”. Il volume è stato scritto insieme al suo professore Robert Maggiori ed è uscito in lingua originale più di un anno fa come “Archipel des passions”. Maggiori ricorda Casiraghi come una studentessa minuziosa, che tende al perfezionismo. «Ha sempre consegnato i compiti in ritardo perché volevo che fossero i migliori».

«Fin da bambina mi interessavano la letteratura, la poesia e, in seguito, il pensiero. Quando andavo in campeggio ho preso un quaderno per scrivere i miei pensieri», ricorda lei, che nella filosofia ha trovato una delle sue passioni. «La filosofia è stata un aiuto di fronte all’intensità della vita. La consapevolezza di essere vulnerabile mi ha portato in questo modo», ammette la monegasca. Ma nega di collegare il suo passato allo status di nipote di un capo di stato assediata dai paparazzi. «Ci sono fattori nella mia storia che spiegano certe cose, ma quella fragilità è comune a ogni essere umano», specifica Charlotte.

Che sia un accessorio come il cerchietto per capelli, tornato da tempo alla ribalta, o un paio di occhiali da sole dalla forma arrotondata, oggi gettonatissimo, oppure capispalla dai tagli over che attualmente si collocano nell’olimpo dei trend imperanti o, ancora, abiti da gran soirée che sembrano essere stati tirati fuori dal guardaroba più moderno, le due monegasche condividono tantissimo.