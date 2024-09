In tema di tagli e colore capelli autunno 2024 le vip sono pronte a lanciare tendenze molto interessanti per la stagione fredda.

Dai long bob mogano agli haircut biondi seducenti, dai pixie sbarazzini alle lunghezze XL scalate, vediamo quali sono i più bei look capelli delle vip per l’autunno 2024 a cui ispirarci!

TAGLI E COLORE CAPELLI AUTUNNO 2024 VIP: IL LOB MOGANO DI DUA LIPA

Appassionate di capelli rossi? Un’idea di look autunnale alla moda molto bello è il long bob o lob sfoggiato dalla cantante dei record Dua Lipa.

Ha lunghezze molto scalate e sfilate che incorniciano i lineamenti, declinato in un intenso rosso mogano perfetto per valorizzare il suo sottotono naturale freddo.

IL RICCIO NATURALE DI BEYONCE’

La splendida Beyoncé mette in primo piano la sua celebre chioma lunga mostrando un riccio naturale ma definito, un trend molto popolare in questa stagione in cui spontaneità e finish naturale sono la regola.

Un bellissimo haircut oltre le spalle con punte sfilate e ciuffi lunghi in tonalità di biondo fredde e raffinate.

LUNGHEZZE XL SCALATE PER VICTORIA BECKHAM

Per chi ama le lunghezze oltre il petto una fonte di ispirazione in tema di tagli e colori capelli delle vip per l’autunno 2024 è di certo Victoria Beckham.

La stilista ha sfoggiato di recente un haircut lunghissimo con punte leggere e scalate vivacizzate da leggere meches caramello sulla base castano scuro. Un look bellissimo da copiare se ci piacciono i capelli scuri ma raffinati.

IL PIXIE CUT PER RICCIO AFRO DI RIHANNA

In una recente apparizione a un evento per Fenty Hair, Rihanna ha mostrato i suoi capelli naturali, sfoggiando un riccio afro cortissimo.

Il bellissimo taglio pixie con laterali più corti e più pieno sopra è ideale per valorizzare un viso ovale come il suo, un hairstyle fresco e facile da gestire!

IL BIONDO CALIFORNIANO DI CHIARA FERRAGNI

Non sappiamo resistere ai capelli biondi? Nemmeno Chiara Ferragni, che in vista dell’autunno rilancia il trend del biondo californiano, caldo e ricco di riflessi.

L’imprenditrice sfoggia un taglio sulle spalle trendy e sbarazzino, con schiariture concentrate intorno al viso per dare luce a tutto l’outfit. Scoprite anche i più bei look di Chiara Ferragni in vacanza nell’estate 2024!

IL NERO CORVINO DI KATY PERRY

Se invece la nostra preferenza va a tonalità molto scure, la nostra icona di stile è Katy Perry che da sempre adora sfoggiare capelli neri corvini scurissimi.

Il bellissimo effetto Biancaneve è dietro l’angolo con una carnagione chiara come la sua, soprattutto abbinando il colore a un taglio lungo oltre il petto con punte sfilate.

IL RAZOR BOB RAFFINATO DI CATE BLANCHETT

L’incantevole attrice Cate Blanchett ci mostra uno dei trend tagli capelli autunno 2024 più chic: il razor bob. Parliamo di un caschetto tagliato alla pari con un rasoio con una linea precisa ma leggera.

Sfoggiato con ciuffo di lato e una piega ondulata è di certo uno degli hairstyle più sofisticati e femminili della stagione, assolutamente da copiare!