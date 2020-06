La conferma arriva direttamente dal papà del fidanzato di Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser, che al magazine DiPiù svela innocentemente: “Tra poco arriverà il quarto nipotino”. Così, il presunto futuro nonno, sembrerebbe rivelare con candore ciò che Cecilia Rodriguez e suo figlio Ignazio Moser tentavano di tenere segreto. C’è da dire però che la notizia non risulti essere proprio un fulmine a ciel sereno, infatti in giro si vocifera da qualche tempo di una presunta gravidanza Rodriguez-Moser. Ebbene, nelle favole si dice che “il sogno realtà diverrà”: la sorella di Belen è incinta. (Continua dopo la foto)

Cecilia Rodriguez incinta. Ignazio Moser non si sbilancia, qualcun altro sì

“Questo sarà il quarto nipote che arriva”, ha dichiarato Francesco Moser, papà di Ignazio. “Deve sapere che io, grazie a mia figlia Francesca, sono già nonno di due femminucce e di un maschietto. Però, mi raccomando, scriva che io non ho avuto nessuna conferma da mio figlio Ignazio”. Infatti per ora tutto tace da parte dei diretti interessati Cecilia e Ignazio, che però non hanno mai fatto mistero del loro desiderio di voler mettere presto su famiglia. (Continua dopo la foto)

Belén e Cecilia da sempre l’una accanto all’altra, pronte a sostenersi e ad aiutarsi, un affetto profondo e per nulla scontato. Ambedue hanno intrapreso la professione di showgirl, ma da sempre affermano che fra loro non ci sia rivalità. A sostegno di ciò basti pensare che sono anche socie in affari in un brand di costumi da bagno. Due sorelle amorevoli, due donne fortissime, restare lontane deve essere stato davvero difficoltoso. Belén poi sta attraversando momenti davvero dolorosi, che senza la sua Checu vicino lo saranno stati ancora di più. Cecilia è appena ritornata dal Trentino, dove ha trascorso giornate da favola in compagnia del suo innamorato Ignazio. Di sicuro a loro l’isolamento ha fatto più che bene.