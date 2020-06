Luca Argentero e Cristina Marino, compagna di vita e attrice, dal 20 maggio sera sono diventati mamma e papà . Ne ha dato la conferma su Instagram proprio Argentero, l’attore torinese di 42 anni. L’annuncio è stato fatto tramite uno scatto in bianco e nero che cattura due mani, quella di papà Luca mamma Cristina, e una manina minuscola, quella della piccolina appena nata. Le tre mani che si toccano e sovrappongono dolcemente. Ma adesso Nina Speranza è una signorina già grande, e non è di certo sfuggita ad altri scatti da parte di mamma e papà! Sempre rispettando la privacy. (Continua dopo la foto)

Nella serata di mercoledì 20 maggio il lieto annuncio attraverso i social. La didascalia che accompagna la tenera foto racchiude l’essenziale: “Noi. Nina Speranza Argentero”. E svela l’amorevole nome scelto per lei: Nina Speranza.

Sono una delle coppie più belle dello spettacolo ed è per questo che lo gridano al mondo. Luca Argentero e Cristina Marino si mostrano più complici che mai sui social: lei col pancione, lui immortalato in B/N, in uno scatto di lei. Belli da impazzire e freschi come due fiori, a proposito di primavera! Insomma, Luca Argentero è fuori dal mercato e Cristina pure. Lui possiamo però incontrarlo in 'Doc-Nelle tue mani', nelle vesti di un medico senza memoria. La serie tv ispirata ad una storia vera, e che ha sbancato la prima serata del piccolo schermo.

Le immagini parlano chiaro: a quattro anni dall’inizio della love story, Luca Argentero e Cristina Marino sono più innamorati che mai. Quarantuno anni lui, 28 lei, pare si siano conosciuti sul set del film Natale ai Caraibi, quando lui era reduce dalla fine della relazione con la storica ex Myriam Catania, ed oggi sarebbero pronti al matrimonio. In un’intervista a Vanity Fair Cristina Marino raccontò il loro rapporto, definendo Argentero il suo guru.«Condivido tutto, dal provino alla giornata di lavoro a un consiglio. Gli faccio duemila domande sul suo lavoro. Per me è un punto di riferimento. La cosa che mi piace è che so di esserlo anche io per lui. Penso che se due persone si scelgono è perché si rispettano e si stimano».