Casinò online: guardare il croupier in faccia

Il casinò è un mondo a parte dove convivono diversi tipi di giocatori. C’è a chi piace stare seduto davanti alle slot, sfidando la sorte con rulli e linee in silenzio e concentrandosi solo su sé stesso. Altri invece si siedono di fronte a un croupier e a fianco di altri concorrenti in una sfida senza esclusione di colpi per vincere. Se l’esito dei tavoli della roulette, con la pallina che gira vorticosamente fino a fermarsi su un ben preciso numero e colore, è dettato interamente dalla fortuna, il poker richiede un mix di esperienza, abilità e scaltrezza. Tutte doti che anche nelle piattaforme online come 22Bet online casino fanno la differenza tra uscire a mani vuote o cambiare la propria vita.

L’avvento delle tecnologie digitali ha cambiato radicalmente la modalità di svolgimento del gioco online, portando tutti gli operatori a competere ad armi pari su un mercato globale di utenti di smartphone e tablet. Nel caso delle slot machine l’evoluzione è stata facile: non si è trattato di fare altro che caricare su una piattaforma “contenitore” tutti i software che già erano presenti nelle macchine distribuite all’interno delle sale reali. Chi una volta avrebbe girato a piedi per ore, sommerso dai suoni e colori delle migliaia di macchine del Venetian di Las Vegas o del MGM di Macao, può ora semplicemente scorrere un elenco dal proprio telefono, come se si trattasse di una pagina Amazon.

Ma come è stato possibile trasportare online un essere umano come il croupier? La prima risposta che viene in mente è di virtualizzarne il ruolo, trasformandolo in un’immagine grafica le cui azione sono controllate da un computer. Erano questi, infatti, i primi prototipi di poker o baccarat disponibili in rete: un modello presente anche oggi nelle sezioni non live delle piattaforme da gioco. Si tratta però solo della punta dell’iceberg.

Aziende d’eccellenza, come Atmosfera o Evolution, hanno scelto di superare le differenze tra reale e virtuale, portando online e live le sale da casinò. In questo modo, i giocatori di tutto il mondo possono accedere a un tavolo da gioco con croupier in carne ed ossa, collegato in live streaming. Ciascun concorrente piazza così le proprie puntate tramite computer o dispositivo mobile, comunicando con gli altri tramite live chat. È stata così trovata la sintesi ideale per rendere una sala reale e tangibile, con tutta l’adrenalina che questa può trasmettere rispetto a un software, accessibile da ogni angolo del globo.