Casino e lusso: un connubio sempre vivo

Quando si pensa al casino è inevitabile che si pensi ad un luogo in cui il lusso regna sovrano. Ma al contempo, quando si pensa al lusso, spesso e volentieri viene in mente la location in cui grandi imprenditori o cittadini comuni si divertono al tavolo verde con abiti eleganti. Insomma, il legame tra casino e lusso è sicuramente ancora oggi particolarmente vivo e potremmo definirlo indissolubile. Anche se qualcosa è cambiato…

I casino di oggi

Rispetto al passato, i casino sono diventati luoghi molto più accessibili all’utenza media. Se prima erano posti esclusivamente pensati per una clientela di un certo tipo, oggi questi possono essere visitati da chiunque. Ovviamente, in linea di massima, questi prevedono delle regole comportamentali e d’abbigliamento: l’outfit in alcuni casi può essere persino previsto in maniera molto precisa dalla location. Basti pensare al fatto che alcuni casino di lusso non permettano l’ingresso senza abito lungo o senza giacca e cravatta.

Oltre a ciò, va anche considerato che il settore sia radicalmente cambiato e che oggi non è obbligatorio recarsi in un casino per forza di cose per giocare ai classici giochi in esso presenti. Per esempio, ci sono delle app casino da scaricare gratis, le quali consentono di simulare perfettamente l’esperienza del tavolo verde. D’altronde, la tecnologia e la digitalizzazione sono andate avanti così tanto da consentire di poter sfruttare nuove possibilità anche in tal senso: chi non ha voglia di recarsi fisicamente in una sala da gioco può giocare direttamente tramite uno smartphone o comunque un device che si connette alla rete.

I casino più lussuosi al mondo

Ma quali sono i casino più lussuosi al mondo? Sicuramente quello di Montecarlo rientra nella categoria. Parliamo di uno dei casino più antichi e apprezzati del globo, il quale è stato fondato nel lontano 1863 e che attira milioni di visitatori ogni anno. Viene considerato un simbolo del lusso: il palazzo è elegante e ospita un teatro magnifico, dove vengono realizzati spettacoli di ogni tipo. Ma non è tutto. Vengono organizzate anche serate che ospitano attori e vip da parte di tutto il mondo. Anche le serate di gala e quelle di moda sono all’ordine del giorno. Non a caso questo casino è stato scelto per film di fama mondiale, uno su tutti quello di James Bond.

In Italia, invece, possiamo vantare la presenza di due eccellenti casino. Parliamo di quelli di Sanremo e Venezia. Entrambi hanno una storia particolarmente antica ed avvincente e vengono considerati luoghi di lusso non solo a livello nazionale ma anche internazionale.

Infine, tra i grandi casino lussuosi troviamo quello di Macao, il quale prende il nome dalla città di Venezia. Il Venethian è un luogo di classe: fondato nel 2007 è sede di serate indimenticabili e conta oltre 50 mila metri quadrati di spazio. Sono presenti oltre 500 tavoli e tantissime slot machines. Si tratta di un luogo magico, all’insegna del lusso e del divertimento: fa il verso ai tanti casino di Las Vegas.