Natale a casa (Bianca) Biden: tutte le decorazioni del presidente USA Joe e dalla first lady Jill

Per il loro primo Natale alla Casa Bianca, la famiglia Biden festeggerà con il tema dei ‘doni del cuore’, ricorrente in tutto l’arredamento natalizio accuratamente scelto per l’occasione. Nello svelare il tema, il presidente Biden e la first lady Jill Biden, hanno speso qualche parola.

“Le cose che riteniamo sacre ci uniscono e trascendono la distanza, il tempo e persino i vincoli di una pandemia: fede, famiglia e amicizia; amore per le arti, l’apprendimento e la natura; gratitudine, servizio e comunità; unità e pace. Questi sono i doni che legano i fili del cuore della nostra vita”.

Decorazioni da sogno a cura di Jill e Joe Biden

Un ornamento con un ritratto del presidente Biden e della first lady Jill Biden è appeso a un albero di Natale nella sala da pranzo della Casa Bianca. In una sola settimana, oltre 100 volontari della zona hanno decorato l’esterno e l’interno della Casa Bianca con 41 alberi di Natale e oltre 78.750 luci natalizie. Nell’East Colonnade e nell’East Landing, colombe e stelle cadenti adornano i corridoi. In primo piano c’è un albero di Natale che onora i militari “che hanno dato la vita per il nostro Paese e le famiglie che portano avanti la loro eredità”. La biblioteca è decorata con pile di libri, oltre a uccelli e farfalle creati con giornali riciclati; rappresenta il dono dell’apprendimento.

La Sala Vermeil è decorata con campioni di vernice e pennelli colorati e rappresenta il dono delle arti visive. Le ghirlande decorano gli schienali delle sedie nella stanza che mostra la collezione di porcellane della Casa Bianca. Le decorazioni natalizie simboleggiano il dono dell’amicizia e della condivisione. La East Room, la sala più grande della Casa Bianca, rappresenta il dono della gratitudine. È decorato con un presepe napoletano che comprende oltre 40 figurine del XVIII secolo; il presepe è stato esposto ogni Natale dal 1967.

Casa Bianca Natale 2021, le decorazioni scelte da Joe e Jill Biden

La Blue Room, dove si erge l’albero di Natale ufficiale della Casa Bianca, rappresenta il dono della pace e dell’unità. Colombe che trasportano uno stendardo con in rilievo ogni stato e territorio degli Stati Uniti cadono a cascata dall’albero. La Sala Rossa, decorata per rappresentare il dono delle arti dello spettacolo, comprende ottoni appesi alla mensola del camino. Ballerine, scarpe da tip-tap e note musicali sono infilate intorno all’albero. Poi una Casa Bianca di pan di zenzero composta da 55 fogli di pan di zenzero al forno. Il Grand Foyer e la Cross Hall rappresentano il dono della fede e della comunità. L’area è decorata con candele galleggianti. Le nicchie del corridoio e le esposizioni degli alberi raffigurano scene invernali di paesi e città, che rappresentano i legami delle comunità.