Pirelli svela “On the Road”, il suo calendario 2022 con alcuni dei più grandi nomi dell’industria musicale, tra cui Iggy Pop, Cher, Grimes e Jennifer Hudson. Il cantante canadese Bryan Adams diventa fotografo.

Calendario Pirelli 2022

Questa nuova edizione del celebre calendario, messa in pausa lo scorso anno a causa del coronavirus, è stata scattata dal cantante canadese diventato fotografo Bryan Adams. Il nuovo anno, secondo il comunicato stampa sarà dedicato «più grandi talenti del mondo della musica».

«On the road è dove sono stato negli ultimi 45 anni», confessa Adams nella dichiarazione, «perché la vita di un musicista è fatta di strade, viaggi, attesa negli hotel, ore nel backstage».

Dal 1964, il Calendario Pirelli è stato interpretato da un totale di 37 fotografi – tra cui Annie Leibovitz, Mario Testino e Herb Ritts. Porta alla luce un impressionante elenco di talenti, come le modelle Kate Moss e Naomi Campbell. E, le attrici come Sophia Loren e Maggie Cheung. Per il calendario 2017, Peter Lindbergh cattura una folla di attori di Hollywood, tra cui Uma Thurman e Kate Winslet, in una serie di ritratti in bianco e nero.

La versione 2022, che è la 48a edizione dell’azienda italiana di pneumatici, è uno sguardo curato nella vita di un artista itinerante. Dagli affascinanti cartelloni pubblicitari a più piani che svettano sopra il livello della strada ai resti del servizio in camera. Campane d’argento sparse da parte, insalate mezze mangiate e bicchieri d’acqua vuoti. Le fotografie seguono un arco narrativo giocoso: ogni mese Adams introduce non solo una nuova star, ma una nuova scena.

Pirelli

Per maggio, la frase “entrare nel backstage” introduce tre immagini di Cher che si pavoneggia attraverso i corridoi labirintici di un locale senza nome come un direttore di scena. A novembre, solo la parola “aftershow” accompagna diverse foto di Rita Ora in posa all’interno di una vasca da bagno. Ogni mese ha anche un timestamp, il che significa che la storia della vita sulla strada di Adams è ben confezionata per rappresentare l’arco di un singolo giorno. A partire da gennaio alle 7:45 e fino alle ore piccole di una mattina di dicembre alle 4:12.

È l’iconografia da rockstar al suo meglio, attingendo alle immagini amate di rossetti rotti, microfoni abbandonati e stelle appollaiate sui pianoforti. L’intero calendario è stato girato in soli tre giorni, con la maggior parte delle celebrità fotografate a Los Angeles allo Chateau Marmont o al Palace Theatre. Mentre le foto di Saweetie sono state scattate dall’Hotel La Scalinatella di Capri. Lo stesso Adams chiude il calendario, con un autoritratto in abito da aviatore e il malinconico kicker: “Sulla strada per il prossimo spettacolo”.