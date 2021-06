Questa bellezza bianca come la neve è un fenomeno, perché nel suo settore l’età è considerata un rischio professionale. Tuttavia, Carmen Dell’Orefice (poco meno di 180 cm) è una delle modelle più famose al mondo – ed è probabilmente la modello più longeva in circolazione. L’americana festeggia oggi, giovedì 4 giugno, il suo 90esimo compleanno. “Ho intenzione di arrivare a 105, poi vedrò se riesco a trovare un altro lavoro”, ha detto Carmen Dell’Orefice una volta sulla rivista di moda Harper’s Bazaar. L’esercizio quotidiano è importante per questo.

Carmen Dell’Orefice compie gli anni: è lei la modella più anziana in circolazione

Nonostante le ginocchia e i fianchi ritoccati, si libra dolcemente sulla passerella: “Mi riprendo senza rallentare”. E questo da oltre 70 anni! Carmen Dell’Orefice nasce a New York nel 1931 da una famiglia povera, metà italiana e metà ungherese. Carmen è stata scoperta su un autobus quando aveva solo 13 anni. Poi nel 1947, quando di anni ne aveva 16, Vogue la mise direttamente in copertina. L’inizio di una turbolenta vita da jet set che l’ha resa persino la musa ispiratrice del genio dell’arte Salvador Dalí (morto nel 1989).

Tre matrimoni sono falliti e si dice che Carmen Dell’Orefice sia risultata insolvente ben due volte. Il suo primo marito, Bill Miles (dal 1952 al 1953) ha fatto incetta dei suoi assegni da modella. Da lui, Carmen, ha avuto Laura, la prima figlia. Oggi Carmen vive da sola a New York ed è ancora aperta al lavoro. Con un avvertimento: “La cosa principale non è prima delle dieci del mattino!” Il suo agente Zineta Blank al BILD: “Carmen dice sempre: se devo dimettermi, sarà in passerella o nello studio fotografico”.

Carmen Dell’Orefice ormai non vuole più rilasciare interviste. Blank spiega: “Ha detto tutto quello che voleva dire nella vita”.