Secondo quanto riportato dal Daily, il Principe Carlo e Camilla, all’inizio della loro storia d’amore, hanno concepito un figlio, che vive in segreto da anni. Sarebbe stato affidato a una famiglia australiana appena nato. Oggi è un uomo e vive nel Queensland.

La battaglia

Simon Charles Dorante-Day è a sua volta padre di famiglia, da anni combatte la sua battaglia per dimostrare che i Duchi di Cornovaglia sono i suoi veri genitori. Carlo e Camilla non vogliono riconoscerlo, Simon ha confidato a vari magazine britannici, di aver avviato un procedimento legale contro Carlo presso l’Alta Corte d’Australia per dimostrare di essere il secondo in linea di successione al trono inglese. Uno scenario che sembra proprio una soap opera, anche perché a rivendicare il trono ci sarebbe una figlia segreta di Carlo e Diana, nata in provetta e che oggi vivrebbe a New York. Addirittura, si vociferava che i Duchi di Cambridge l’abbiano incontrata durante un tour ufficiale nella Grande Mela.

Scandalo

«So che sembra incredibile, ma tutto ciò che dico è verificabile… Sono semplicemente un uomo in cerca dei miei genitori biologici, e ogni strada mi ha riportato a Camilla e Charles. Ho bisogno di risposte» Simon Charles Dorante-Day

L’uomo attualmente ha 53 anni e sostiene di avere prove schiaccianti che dimostrerebbero che lui è figlio di Carlo e Camilla. Nato precisamente nel 1966 e adottato da una famiglia australiana che ha forti legami con la Regina Elisabetta. La coppia reale avrebbe preso un provvedimento legale immediato prima di Natale.