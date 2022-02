Lulù Selassié è una delle concorrenti del GF Vip di quest’anno e grazie ad una sua interpretazione canora è diventata virale in tutto il mondo. Alcuni dei suoi fan infatti sono riusciti a far arrivare il video alla star del rap americano Cardi B. Ecco cosa è successo.

GFVIP: Lulù e Cardi B

Lulù Selassié, è la Principessa Lucrezia Hailé Selassié detta Lulù ed è una delle Principesse Selassié discendenti dell’omonima dinastia, detronizzata nel 1974. Lulù ha 23 anni ed è concorrente del Grande Fratello Vip 6, insieme alle sorelle Jessica Selassié e Clarissa Selassié.

In questa edizione ha fatto scalpore per i suoi look stravaganti e per una innata dote canterina. E’ infatti quest’ultima ad averla resa famosa in tutto il mondo nelle scorse ore. Lulù ha deciso di interpretare un brano della famosa rapper americana Cardi B. I fan della gieffina sono riusciti a riportare il video fino a farlo capitare sotto il naso della star che ha commentato dicendo: «Wow, è chiaramente lei la star dello show». Un bel riscontro per la concorrente del GF, che in puntata è stata puntualmente informata da Alfonso Signorini. «La trapper ha commentato la tua performance sui social! Se n’è parlato a livello mondiale!» ha spiegato il conduttore ad una Lulù Selassié molto sorpresa. La principessa etiope ha chiesto se si trattasse del vero profilo di Cardi B, e Signorini l’ha rassicurata: «Sì, è davvero il suo!”». “Cardi ti amo!” ha quindi urlato la concorrente in diretta, visto che Cardi B è la sua artista preferita.

Chi è Cardi B

Belcalis Marlenis Almánzar Cephus, conosciuta professionalmente come Cardi B, è un rapper e cantautore americano. Lulù è una grande fan di Cardi B. La star è nota per il suo flusso aggressivo e i suoi testi schietti. Nata e cresciuta a New York City, è diventata una celebrità di Internet ottenendo popolarità su Vine e Instagram Nel 2013 infatti, Cardi B ha iniziato a farsi pubblicità grazie a molti dei suoi video diventati virali sui social media, su Vine e sulla sua pagina Instagram ufficiale. Nel novembre 2015, Cardi B ha fatto il suo debutto musicale nel remix del cantante reggae fusion giamaicano Shaggy per il suo singolo “Boom Boom”, insieme al collega cantante dancehall giamaicano Popcaan. E da li non la più fermata nessuno.