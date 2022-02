Kylie Jenner ha chiamato il suo bambino Angel? Perché gli amici più stretti e sua la famiglia si congratulano con lei con emoticon dell’angioletto.

Kylie Jenner e il suo bambino

Il bambino di Kylie Jenner è finalmente arrivato e i fan più accaniti sono convinti di aver scoperto il nome di suo figlio. Domenica, la 24enne ha annunciato su Instagram di aver accolto il suo secondo figlio con Travis Scott il 2 febbraio. Un rappresentante di Jenner ha confermato alla rivista PEOPLE di avere un maschio. Dopo la notizia del suo arrivo, i fan si sono affrettati a notare che molti dei follower di Jenner potrebbero aver accennato al nome del bambino nei commenti includendo il moniker Angel nelle loro risposte e usando emoji di angelo.

“Angel Pie”, ha commentato Kris Jenner all’annuncio, mentre la truccatrice di Kylie, Ariel Tejada, ha aggiunto: «Non vedo l’ora di incontrare l’angioletto». Kim Kardashian ha incluso un’emoji di angelo nel suo commento al post mentre l’amica intima di Kylie, Stassie Karanikolaou, ha scritto “angel baby❤️”.

Angel: 2/02/2022

Kylie Jenner ha chiamato suo figlio Angel? Kylie Jenner e il suo bambinoMa il nome Angel è probabilmente anche un riferimento al compleanno del bambino, il 2 febbraio 2022 (2/2/22), che rappresenta un numero di angelo in numerologia. I numeri degli angeli sono sequenze ripetitive o schemi di cifre che sembrano apparire in luoghi casuali, ad esempio vedendo l’ora 11:11 su un orologio. Mentre alcuni pensano che questi numeri appaiano senza motivo, molti numerologi e spiritualisti affermano che queste sequenze non sono solo una coincidenza: sono un segno degli angeli. Secondo Mystic Michaela, l’autrice di The Angel Numbers Book, «I numeri angelici sono i messaggi che il tuo team di supporto ad alta vibrazione, altrimenti noto come i tuoi angeli custodi, ti invia per darti supporto, guida o una spinta per entrare una direzione diversa».

In particolare, la data di nascita del bambino di Kylie è una sequenza di tutti e due, che è il numero di angelo indicato come “caduta della fiducia dell’angelo”. «I tuoi angeli ti chiedono di fidarti del tuo posto nella vita in questo momento. Sei nel posto giusto al momento giusto. Guardati intorno e goditi il ​​momento. È tutto dove dovrebbe essere», spiega.