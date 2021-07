Cosa mangiare per capelli super! I 5 alimenti must have per un’Estate perfetta

Capelli Estate 2021. Le estati sono già piuttosto faticose per la maggior parte di noi! Il caldo torrido non colpisce solo la pelle e il corpo, ma anche i capelli. Il sole duro agisce sui capelli, li rende secchi e fragili e, quindi, più inclini alla rottura. Mentre tu potresti amare un tuffo in piscina, la tua chioma potrebbe sentirsi diversamente, quindi ecco cosa mangiare per ottenere capelli super!

Cosa mangiare per capelli super!

Spinaci –Una fonte di Ferro

È stato dimostrato che la carenza di ferro è una delle principali cause di caduta dei capelli. Gli spinaci forniscono nutrienti come vitamina A, vitamina C e proteine, rendendoli una parte essenziale della dieta. Contiene anche sebo, che aiuta a idratare i capelli e a bloccare l’umidità garantendo capelli sani. L’idratazione dei capelli è la chiave per capelli senza danni, soprattutto durante l’estate.

Cosa mangiare per capelli super: Noci –Una fonte di biotina

Ti stiamo chiedendo di impazzire! Tieni a portata di mano quelle preziose noci e mangiale di tanto in tanto per capelli sani. Contengono biotina, vitamina B, vitamina E e molte proteine e magnesio, che svolgono un ruolo importante nel rafforzare le cuticole dei capelli e nel nutrire il cuoio capelluto. Con le noci al tuo fianco, la caduta eccessiva dei capelli e i capelli danneggiati non saranno di sicuro nella tua lista di preoccupazioni! Questo è un consiglio per la cura dei capelli sano garantito da generazioni.

Lenticchie –Una fonte di proteine

I nostri capelli sono fatti principalmente di proteine e per prevenire i capelli danneggiati, una fonte affidabile di proteine può fare molto. Le lenticchie sono ricche di acido folico, che aiuta ad aumentare i globuli rossi, che, a loro volta, aumentano il flusso di ossigeno alle radici dei capelli. Problema di caduta eccessiva dei capelli? È anche una cosa? Non se mangi lenticchie.

Carote –Una fonte di vitamina A

Chi dice che le carote fanno bene solo agli occhi? Le carote sono una ricca fonte di vitamina A, che agisce come un balsamo naturale per i capelli. Le carote sono note per combattere la caduta dei capelli poiché migliorano la circolazione sanguigna nel cuoio capelluto. Se non sei proprio un amante delle carote crude, ci sono molti altri modi interessanti per incorporare le carote nella tua dieta. Bevi un bel bicchiere freddo di succo di verdura mista o prepara un’insalata interessante. Le possibilità sono infinite! Ora, includere le vitamine dietetiche per i capelli non è un consiglio facile e salutare per la cura dei capelli?

Cosa mangiare per capelli super: Semi di lino –Una fonte di Omega-3

Cosa mangiare per capelli super?! Sì, ti consigliamo di mangiare questi semi per capelli forti e sani. I semi di lino sono un super alimento che si è dimostrato l’ingrediente migliore per combattere la caduta dei capelli. I semi di lino non sono solo una ricca fonte di omega-3, ma sono anche ricchi di vitamina B1, manganese e fibre alimentari. Includilo nella tua dieta e dai un addio permanente ai capelli danneggiati! Prendi quei semi di lino, ora!