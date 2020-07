Buon compleanno Tom Cruise: l’attore compie 58 anni

Tom Cruise. Auguri! L’attore protagonista di capolavori cinematografici memorabili come Top Gun ( film che ha consacrato il suo successo), Nato il 4 luglio e la serie di film action movie Mission Impossible; oggi compie (con estrema freschezza) 58 anni. Altrettanti anni di successi per il Maverick di Top Gun, personaggio che gli ha permesso di affermarsi sulla scena del cinema internazionale. Non solo. Questo ruolo, l’ha reso l’attore più pagato e richiesto di Hollywood. I suoi film ( specialmente gli action-hero) sono quasi sempre record di incassi al botteghino. Forbes L’ha nominato come uno degli attori più famosi e potenti di sempre.

Gli esordi, la carriera, le donne, Scientology: tutto sulla vita controversa di Tom Cruise

Ad oggi, la vita di Tom Cruise non appare accanto a nessuna donna. Oramai l’attore è single da sette anni. Nato il 3 luglio 1962 a Syracuse, l’attore statunitense pare non ami che le sue donne indossano i tacchi per farlo sfigurare, a causa della sua altezza pari a 1,70 secondo i rotocalchi hollywoodiani. La vita sentimentale di Tom Cruise è stata certamente movimentata fino ad oggi. Tre matrimoni e tre divorzi, quattro figli e tante presunte fiamme. Dall’australiana Nicole Kidman a Katie Holmes, passando per Cameron Diaz ed infine la bellissima attrice spagnola Penelope Cruz. Sono diverse le donne che sono state sue compagne di vita ( breve e lungo termine) di uno degli attori più amati di sempre dal pubblico.

Niente Oscar ancora per lui, ma solo una candidatura nel film Nato il 4 luglio, di Oliver Stone, dove interpreta la vera storia di Ron Kovic, ex marine e poi attivista, nella guerra del Vietnam.

Il suo ultimo film Lybra verrà girato in Italia

Il suo prossimo film, Lybra sarà ambientato in Italia e le riprese, previste tra Roma e Venezia purtroppo sono state rimandate a causa del Coronavirus. Tra gli altri grandi successi di Tom Cruise impossibile non ricordare ll colore dei soldi di Martin Scorsese e Rain Man accanto a Dustin Hoffman, dove in quest’ultimo si afferma come attore drammatico. Inoltre ricordiamo Magnolia (2000), Vanilla Sky (2001), Minority Report (2002) con regia di Steven Spielberg e L’ultimo samurai (2003).

Il rapporto con Scientology

Tom Cruise, ci ha abituati a film che rimarranno per sempre nella storia del cinema. Questa è una certezza. Uno dei punti deboli della sua vita, e conseguentemente della sua carriera, è stata certamente la sua adesione alla setta di Scientology. Nella seconda parte degli anni 2000 l’attore nato a New York, ad oggi 58 anni, ( portati benissimo), ha continuato a fare film interessanti, ma con un “tono meno splendente” rispetto i capolavori a cui ci aveva abituati in passato.

Cruise, ha iniziato ad avere un carattere controverso. Il suo scopo maggioritario, non era tanto quello legato al cinema e ai film, ma al contrario; era quello di avvicinare qualsiasi collega con il quale lavorava alla setta. Una vera e propria continua ricerca di adesioni. L’appartenenza a Scientology gli è costata ben due matrimoni, quello con Nicole Kidman e quello con Katie Holmes. Continue richieste di soldi, violenze psicologiche e conseguente lavaggio del cervello, allontanamento dai parenti: sono solo alcune delle richieste che rimangono punti bui e nell’ombra di questa organizzazione chiamata Scientology.

Auguri Tom Cruise! 58 anni sulla cresta dell’onda

Sebbene un’infanza non facile, a causa anche della sua dislessia, risoltasi definitivamente nell’età adulta, Tom Cruise (possiamo affermarlo a gran voce) è stato (ed è tuttora) un’attore che per ben cinquantotto anni è stato sulla cresta dell’onda del successo. Una carriera dorata la sua, e ricca di intramontabili successi, dopo l’esordio con Franco Zeffirelli in Amore senza fine. Buon Compleanno Tom!