Brunello Cucinelli ha deciso di donare la merce rimasta invenduta in magazzino, così come riportato dal giornale D.repubblica.it. La merce in questione ha un valore che si aggira sui 30 milioni di euro. Per distinguerla dalle altre avrà un'etichetta con su ricamato: "Brunello Cucinelli for Humanity". Questo è un modo per aiutare la ricerca destinata al Coronavirus.

"Questo progetto che noi tutti definiamo 'intenso' mi sembra che in qualche maniera elevi la dignità dell'uomo e renda onore a tutti coloro che hanno lavorato nella realizzazione di tali capi. Camminerà di pari passo con l'altro, partito ormai diversi anni fa, che consiste nel riparare, recuperare e riutilizzare tutti i nostri prodotti. Tutto ciò va a completare il più grande progetto di 'umana sostenibilità' nel quale da sempre abbiamo creduto e che ci piace riepilogare in: 'clima ed emissioni, cura della terra e degli animali e cura della persona umana'. Sarebbe per me un vero piacere se questo gesto simbolico fosse accettato come segno augurale verso un nuovo e duraturo tempo nuovo". Brunello Cucinelli.

“C’è sempre un pò di bene nel male e sempre un pò di male nel bene ed entrambi ci sono maestri. Pensando a tutto questo abbiamo sentito il desiderio di far dono all’umanità di quei capi di abbigliamento che a causa dell’interruzione temporanea delle vendite si trovano ancora nelle nostre boutique. Il loro valore di manifattura, di stile e commerciale è lo stesso, ma il loro significato è fortemente aumentato, perché ora diventano segno sensibile del nuovo modo di pensare il capitalismo che noi prediligiamo, e che vede nell’armonia tra profitto e dono uno dei suoi momenti umanistici più significativi”. Brunello Cucinelli.