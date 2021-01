Brooklyn Beckham e il tatuaggio dell’amore. Il giovanissimo figlio di David e Victoria Beckham, questa volta, non ha badato a mezze misure. Ha voluto dimostrare al mondo intero l’immenso amore che nutre verso la sua attuale fidanzata (nonché futura moglie), Nicola Peltz. Dopo che a dicembre Brooklyn Beckham e la fidanzata Nicola Pelz hanno siglato un accordo prematrimoniale, i due ragazzi innamorati più che mai, si stanno dedicando ai preparativi di nozze scambiandosi molte dediche e messaggi romantici postati rispettivamente sui propri profili social. Il 23 gennaio, il figlio 21enne di David Beckham e Victoria Beckham, di professione modello e fotografo, ha postato sulla sua pagina social una foto in bianco e nero della sua schiena. Segni particolari? Quest’ultima era ricoperta (nella parte alta) da un imponente tatuaggio, una bellissima dedica d’amore scritta per lui dalla futura moglie Nicola.

Brooklyn Beckham e il tatuaggio dell’amore. La dedica alla sua futura moglie Nicola

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si amano alla follia. Questa è un’assodata e concreta realtà. Bellissimi e innamoratissimi. In attesa di diventare presto marito e moglie, sui social è un mare di continue e reciproche dichiarazioni romantiche. Ma condividere i suoi più profondi sentimenti con migliaia di follower e fan non è abbastanza per il figlio di David Beckham. Il giovanissimo Brooklyn ha deciso di tatuarsi niente di meno che l’amore sulla schiena. Poi ha posato insieme alla sua dolce metà Nicola in uno scatto super sensuale, entrambi nudi e avvinghiati in un abbraccio senza tempo.

L’amore sulla pelle

Il modello, figlio di David e Victoria Beckham, ha mostrato il tatuaggio con tanto di dedica d’amore alla sua futura moglie in uno scatto magistrale in bianco e nero della sua schiena. “Hai il cuore più gentile che abbia mai conosciuto in vita mia e spero di non passare nemmeno un giorno senza il tuo amore. Penso tu sia unico. Insieme, possiamo superare qualsiasi cosa, se respiri piano e ti fidi di me. Ti amo più di ogni cosa. Ti amo per sempre, la tua futura mogliettina“. Romantico a dir poco. Ogni donna appartenente all’universo femminile sognerebbe di ricevere un giorno un tale omaggio e considerazione. E pensare che solo qualche settimana fa, Brooklyn, appassionatissimo di tatuaggi; (tanto da averne oltre 30 sparsi su tutto il corpo) aveva sorpreso la fidanzata con un regalo di compleanno molto particolare.

Brooklyn Beckham: il regalo di compleanno speciale per la fidanzata Nicola

Brooklyn Beckham sorprende sempre. Soprattutto quando si tratta di sorprese, omaggi e dediche romantiche verso la sua amatissima Nicola. Anche questa volta il fotografo ha puntato tutto su un tattoo, ma decisamente meno vistoso del precedente. Sul suo braccio è quindi apparso a sorpresa il nome della defunta nonna della Peltz, “Gina“. Il regalo, in occasione del compleanno della sua futura moglie, è riuscito perfettamente, tanto che l’attrice ha commentato su Instagram la foto del tatuaggio attraverso la caption “Il miglior regalo di compleanno di sempre“.