Brad Pitt sta passando davvero un periodaccio. La star americana ha suscitato le preoccupazioni dei fan di recente a causa di alcune foto pubblicate. Brad viene infatti paparazzato su una sedia a rotelle mentre esce da una clinica ad Hollywood. Aggiungendo poi che in questo momento si trova nel bel mezzo di un divorzio, si può assumere che l’attore non si trovi proprio in un good mood.

Brad Pitt lascia un centro medico in sedia a rotelle

Emerge una foto della star di C’era una volta a Hollywood fuori da una struttura medica su una sedia a rotelle indossando mascherina e occhiali da sole. Si scopre che non c’è motivo di allarmarsi. Una fonte conferma alla rivista americana Page Six che Pitt, stava semplicemente subendo una procedura per rimuovere i denti del giudizio. Ma le immagini stanno facendo il giro del mondo e i fan sono preoccupati per la situazione dell’attore. Infatti Brad Pitt è anche nel bel mezzo di un disordinato divorzio e di una battaglia per l’affidamento dei figli con l’ex moglie Angelina Jolie.

Brad Pitt e il divorzio con Angelina

La coppia inizia a frequentarsi nel 2006 e successivamente si sposa nel 2014. Insieme condividono sei figli. Nel 2016, Brad Pitt e Jolie si separano. E’ stata proprio Angelina a chiedere il divorzio citando differenze inconciliabili. Robert Offer, l’allora avvocato della coppia, in una dichiarazione dell’epoca ha affermato: «Questa decisione è stata presa per la salute della famiglia». Nel 2021, è stato riferito che la Jolie aveva “prove e autorità a sostegno” delle accuse di violenza domestica che aveva presentato contro Pitt in passato. Queste avrebbero comportato uno screzio con il figlio maggiore della coppia, Maddox, che ora ha 19 anni.

In precedenza, una fonte aveva detto a Us Weekly che: «Maddox ha già dato testimonianza da adulto nella disputa per l’affidamento in corso e non è stato molto lusinghiero nei confronti di Brad. Non usa Pitt come cognome su documenti che non sono legali e invece usa Jolie. Maddox vuole cambiare legalmente il suo cognome in Jolie, cosa che Angelina ha detto di non supportare».

«Brad non ha mai attaccato Angelina»

Pitt non aveva parlato pubblicamente della battaglia giudiziaria in corso, ma secondo quanto riferito è stato sconvolto dalla fuga di notizie riguardo alla disponibilità dei suoi figli a testimoniare. Una fonte ha recentemente dichiarato a Page Six: «Brad non ha mai attaccato Angelina. Ma si ritiene che questa fuga di notizie sia stata calcolata per influenzare l’opinione prima della conclusione del processo».