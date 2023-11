Blazer: i must have e gli abbinamenti glam per un look davvero elegante

Con l’arrivo dei primi freddi è tempo di indossare un bel blazer. È lui uno dei must have per l’autunno -inverno 2023-2024. Tra tutti i capispalla è senza ogni ombra di dubbio il capo più versatile e intramontabile. Stagione dopo stagione riesce a rimanere sempre sulla cresta dell’onda grazie al suo irresistibile fascino e alla capacità di sapersi reinventare. Cambiano i colori, i tessuti con cui ogni blazer viene realizzato, cambiano i tagli sartoriali, la vestibilità e le forme, ma nonostante questo rimane uno degli indumenti più glam e chic che ogni donna possa indossare. Ebbene sì, la giacca elegante, in versione mono o doppiopetto, è stata ampiamente sdoganata. Non è più solo un capo prettamente maschile e non la si deve utilizzare solo per le grandi occasioni. Oggigiorno la si può indossare in qualsiasi situazione come le occasioni professionali o gli eventi più glam.

I colori moda per la Fall – Winter 2023-2024: le proposte di Pinko per i blazer donna eleganti

Tra i must have per la Fall – Winter 2023-2024 di blazer da donna eleganti spicca – vista l’esplosione di tonalità proposte – la linea ideata da PINKO. Impossibile non venire ammaliate da blazer arancioni o bordeaux, classici colori moda soprattutto in autunno, ma anche da blazer color ciclamino o verde acqua oltre che dall’intramontabile rosa Pinko. Proprio quest’ultima tinta per il blazer da donna elegante dona all’outfit grande energia e trasmette carattere e femminilità. Si abbina perfettamente con i jeans se si vuole creare un perfetto look da giorno, ma anche con mini dress o top e gonne di colore nero per una serata super glam.

Se il blazer verde acqua si sposa per lo più con i colori pastello o neutri e si rende perfetto per gli outfit degni di una cerimonia, quello bordeaux consente di essere abbinato a svariati indumenti per un look casual – chic capace di rendere ogni donna davvero impeccabile e raffinata nelle varie occasioni professionali.

Il blazer nero da donna o il blazer bianco elegante sono veri e propri must have che dovrebbero essere presenti in ciascun guardaroba. Si tratta di capispalla passepartout che aiutano a creare un look chic e raffinato sia per affrontare una importante giornata al lavoro, sia per gli eventi serali.

Come essere sempre impeccabili e quali colori scegliere? Per non sbagliare mai occorre puntare sempre sui colori neutri e scegliere soprattutto blazer neri, che sono sinonimo di grande eleganza. Quando, invece, si ha più consapevolezza dei dettami della moda e si è scelto un proprio stile si può iniziare ad osare di più e a giocare con colori e abbinamenti davvero glam.

Come e in quali occasioni indossare i blazer da donna eleganti?

Durante questo autunno-inverno le occasioni per indossare blazer da donna eleganti possono essere svariate Per avere un look elegante e raffinato ed essere impeccabili in ogni situazione occorre seguire alcuni semplici consigli.

In primis si può abbinare il blazer nero in mono o doppio petto a pantaloni lunghi neri e décolletées nere. Ecco l’outfit ideale. Il look total black è perfetto per ogni situazione, da quella più formale a quella più glam. Grazie alle scarpe col tacco alto e al top, che si può indossare sotto al blazer elegante da donna, l’outfit risulta essere sì chic, ma anche estremamente femminile e sensuale.

Per un look da cerimonia è bene completare l’outfit abbinando al blazer elegante accessori gioiello come una micro Love Bag o una cintura ad hoc. Giocando con gli accessori importanti si dona al proprio look un’aria più prestigiosa. Oltretutto i vari punti luce possono sempre aiutare ad attirare i riflettori su di sé.

Se si desidera, infine, un look casual chic che possa permettere di recarsi al lavoro ogni giorno il blazer donna può essere abbinato a pantaloni più morbidi o larghi. Per completare il tutto bastano semplici e comode sneakers. Sono proprio le scarpe a dare all’outfit un’aria meno seriosa e a regalare a chi li indossa maggiore comodità.