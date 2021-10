Dai capelli nero-verdi e vestiti larghi al caschetto biondo platino e outfit sexy: Billie Eilish ha fatto una vera e propria inversione di marcia, con cui finalmente si sente libera. Lo ha infatti rivelato al mag Elle America in un’intervista. Ma non tutti i suoi fan supportano il suo cambiamento, decidendo così di dire la propria alla pop star.

Con la foto della sua nuova pettinatura, Billie Eilish ha battuto tutti i record di Instagram nel marzo di quest’anno. Il post ha superato il milione di Mi piace in sei minuti, e il suo selfie allo specchio con la criniera appena tinta ora ha più di 23 milioni di cuori. Con il suo nuovo colore di capelli la Eilish in realtà voleva ottenere esattamente l’opposto, come ha spiegato in un’intervista con la versione USA di Elle: ovvero meno attenzione nella vita privata. “Non avevo nessun posto dove andare con i miei capelli perché era così ovvio che fossi io”, ha detto Billie della sua acconciatura caratteristica verde brillante dell’epoca. “Volevo l’anonimato”.

Testacoda di Billie Eilish coi capelli biondi a caschetto: l’ira dei fan

Oggi si sente più libera, “come una persona nuova”, dice la cantante, che ha già vinto sette Grammy per lei. Ma anche se Billie Eilish dice di essere visibilmente felice con il suo nuovo look, non a tutti piace il suo cambiamento di stile. Oltre alla nuova pettinatura, hanno fatto scalpore i nuovi outfit sexy della 19enne. Dopo un post su Instagram in cui è stata fotografata in un corsetto stretto, ha perso 100.000 follower. “Le persone hanno paura dei seni grandi”, ha ipotizzato di Billie nell’intervista. Alcuni dei suoi fan avrebbero pianto il suo vecchio aspetto. “Le persone si aggrappano a questi ricordi e hanno un attaccamento ad essi. Ma questo è molto disumanizzante”, chiarisce la cantante. Tu stesso volevi semplicemente un cambiamento e non provocare una reazione da parte degli altri. Tuttavia, commenti come, mi manca la vecchia Billie con i capelli verdi “non strappare”. Eilish ha detto: “Sono sempre la stessa persona. Non sono una Barbie che cambia totalmente con acconciature diverse”.