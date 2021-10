Tale madre tale figlia! Shiloh Jolie-Pitt si è unita a sua madre Angelina Jolie alla premiere hollywoodiana del nuovo film dei Marvel Studios, Eternals. Alla Festa del Cinema di Roma, Shiloh (15 anni) ha sfoggiato sul red carpet un abito da sera, mano nella mano con mamma: alla somiglianza con il papà, si è mixata quella con la mamma.

“Shiloh jolie pitt assomiglia esattamente ad angelina jolie”, ha twittato un utente di social media. Un altro ha scritto: “Shiloh è un’immagine sputata della mamma”. Alcuni hanno notato che Shiloh è una miscela di entrambi i suoi famosi genitori. “Shiloh è letteralmente il clone perfetto di Angelina e Brad”, ha scritto un utente di Twitter. E forse è proprio qui che risiede la risposta. Bellissimo abitino beige per la 15enne figlia della Jolie e Pitt.

La prima all’El Capitan Theatre è stata una maxi reunion di famiglia per Angelina, i cui figli, meno il figlio Pax, erano presenti. Shiloh, Maddox (20), Zahara (16), Vivienne (13), e Knox (13), sono saliti sul tappeto posando per le foto con la madre all’evento costellato di star. Zahara ha preso in prestito un vestito da sua madre per l’uscita. La figlia maggiore del premio Oscar è uscita indossando l’abito di Elie Saab che ha indossato agli Academy Awards 2014. “I miei figli sono tutti mescolati con il vintage e con il mio vecchio vestito degli Oscar.

Abbiamo fatto tutto vintage e riciclato le mie vecchie cose”, ha detto l’attrice a Entertainment Tonight. Nel frattempo, Angelina, che interpreta Thena in Eternals, ha sbalordito tutti alla premiere del suo ultimo film indossando un corsetto drappeggiato strutturale e un insieme di pantaloni di Balmain. Eternals esce nei cinema il 5 novembre. Chi ha catalizzato le attenzioni e la curiosità è sicuramente la 15enne Shiloh.